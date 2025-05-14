×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sergen Yalçın'a sürpriz takım talip oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılıyordu

Güncelleme Tarihi:

#Sergen Yalçın#Süper Lig#Rizespor
Sergen Yalçına sürpriz takım talip oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılıyordu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 09:17

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibinin Yalçın ile ilgilendiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a sürpriz bir takımın ilgisi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu takımın, tecrübeli hocaya teklif götüreceği ifade edildi.

Antalyaspor performansı
Antalyaspor ile 23 maça çıkan, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi gören Sergen Yalçın, 1.22’lik puan ortalaması yakaladı.

Sergen Yalçına sürpriz takım talip oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılıyordu

Rizespor'da Sergen Yalçın sesleri
Trabzonspor’a 2-0 kaybetmesinin ardından iyice tartışılan İlhan Palut’un yerine Sergen Yalçın’ın getirilebileceği konuşuluyor.

Sergen Yalçın olumlu
Fanatik'te yer alan habere göre Çaykur Rizespor'un kadrosunu beğenen isimlerin başında gelen Sergen Yalçın’ın böyle bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirebileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ı geri çevirdi
Tecrübeli teknik adama son olarak Beşiktaş'ın aralık ayındaki olağanüstü kongresi öncesi o zamanki başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel teklif götürmüş ancak Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu teklifi geri çevirmişti.

Gözden KaçmasınYeni Fenerbahçe 5 Temmuzda hazır olacakYeni Fenerbahçe 5 Temmuz'da hazır olacak!Haberi görüntüle

Fenerbahçe ile de anılıyordu
Basında ve sosyal medyada adı zaman zaman Fenerbahçe'yle de anılan 52 yaşındaki çalıştırıcı için Rizespor'un ilgisi yüksek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sergen Yalçın#Süper Lig#Rizespor

BAKMADAN GEÇME!