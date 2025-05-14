Sergen Yalçın'a sürpriz takım talip oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılıyordu

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Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a sürpriz bir takımın ilgisi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu takımın, tecrübeli hocaya teklif götüreceği ifade edildi.

Antalyaspor performansı

Antalyaspor ile 23 maça çıkan, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi gören Sergen Yalçın, 1.22’lik puan ortalaması yakaladı.

Rizespor'da Sergen Yalçın sesleri

Trabzonspor’a 2-0 kaybetmesinin ardından iyice tartışılan İlhan Palut’un yerine Sergen Yalçın’ın getirilebileceği konuşuluyor.

Sergen Yalçın olumlu

Fanatik'te yer alan habere göre Çaykur Rizespor'un kadrosunu beğenen isimlerin başında gelen Sergen Yalçın’ın böyle bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirebileceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ı geri çevirdi

Tecrübeli teknik adama son olarak Beşiktaş'ın aralık ayındaki olağanüstü kongresi öncesi o zamanki başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel teklif götürmüş ancak Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu teklifi geri çevirmişti.

Fenerbahçe ile de anılıyordu

Basında ve sosyal medyada adı zaman zaman Fenerbahçe'yle de anılan 52 yaşındaki çalıştırıcı için Rizespor'un ilgisi yüksek.