MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSergen Yalçın'a ödül
GeriFutbol Sergen Yalçın'a ödül
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'a ödül

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sergen Yalçın'a ödül

Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın'ı geride kalan sezonun en iyisi seçildi

Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya ve haber platformu Asist Analiz, Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın'ı geride kalan sezonon en iyi seçti .

Beşiktaş, gerek Spor Toto Süper Lig gerekse Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere uzanmıştı. Sezonu çifte kupa ve oldukça etkili bir performans ile tamamlayan siyah-beyazlılar, taraftarlarına ve camiaya da büyük bir gurur yaşatmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının bu başarısında baş aktör olarak futbol camiasının takdirini kazanmış, kupalara giden yolda başarının mimarı olmuştu. Asist Analiz takipçileri; siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı, geride kalan bu söz konusu başarılarla dolu sezona dair "The Best" ödülüne layık gördü. Sergen Yalçın'a ödülünü ise Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün ve Asist Analiz yayıncısı İlke Cancanoğlu verdi.

Sergen Yalçına ödül

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi