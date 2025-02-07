Sergen Yalçın'ın zor vedası

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Sergen Yalçın'ın 47 yaşında vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın dün son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın’ın Kilyos Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına spor ve sanat camiasından birçok ünlü de katıldı.

Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu, Berkay Şahin, Arda Turan, Acun Ilıcalı, Cenk Tosun, Tuncay Şanlı, Hakan Altun gibi isimler zor gününde Sergen Yalçın’a destek oldu.

Gürsoy Yalçın’ın naaşı cenaze namazı sonrası Ağlamış Dede Mezarlığı’nda toprağa verildi.