Sergen Yalçın: 'Veda edeceğiz, bizi onurlandırdılar'

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, güzel bir maç olduğunu belirterek, “Hedefsiz olan iki takımın oynamasına rağmen seyir zevki seyir zevki veren, pozisyonlu, mücadele gücü yüksek kazanmak isteyen iki tane takım güzel bir oyun oynadılar. Bizim için önemli tarafı son iç saha maçımızı oynadık. Bugün kazanmak istiyorduk. Yani en azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik. O açıdan bizim için çok değerli bir müsabakaydı, kazanmak ayrı bir sevinç oluşturdu. Hepimiz de mutlu olduk” diye konuştu.

"Son maçı tamamlayıp veda edeceğiz"

Antalyaspor'da son bir müsabakasının kaldığını belirten Yalçın, “Tamamlayıp veda edeceğiz. Başkanımız Sinan Boztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Maçtan önce bana bir ekibimiz hepsine plaket verdiler. Bizi onurlandırdılar. Çok uzun süre çalışmamıza rağmen bizim için gurur kaynağı oldu. Plaketle bize uğurlamaları. Kendisine ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum bu düşünceler dolayı umarım. Antalyaspor yeni bir yapılanmayla yeni bir hoca ile önümüzdeki sezon iyi bir kadro ile birlikte seyir zevki veren seyredilecek takım görüntüsü çizer” ifadelerini kullandı.

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Hikmet Karaman: Daha becerikli olmamız gerekiyor

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hem statta, hem de televizyonları başında karşılaşmayı izleyen futbolseverlerin tempolu bir mücadele izlediklerini belirtti. Her iki taraf içinde gidip gelen bir mücadele olduğunun altını çizen Karaman, “Adana Demirspor olarak analizlere baktığınızda gol beklentisi yüksek bir maçtı. Pozisyonları değerlendirmekte, son vuruşu veya son pasta daha becerikli olmamız gerekiyor. Her iki takım da hem yukarı hem aşağı ile ilgisi olmadığında ortaya da güzel bir tempolu maç çıktı. Kazanmak istiyorduk. Genç oyuncularımız oynattık süre almayan oyuncularımız da başladık. Özellikle ilk 20 dakika farklı bir formattan oynayıp hemen golleri bulmak istiyorduk ki o pozisyonları da ilk 20 dakika yaşadık. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum artık son maçı kendi taraftarımız önünde oynayıp Önümüzdeki sezonun planlaması yapılması gerekiyor” diye konuştu.

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