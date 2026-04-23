Sergen Yalçın: 'Türkiye Kupası tutunabileceğimiz tek dal'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 23:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Çeyrek final maçları biraz zor oluyor. Herkes çok temkinli oynamaya çalışıyor. İlk yarıda gol bulduk ama Alanyaspor da iyi bir takım, ikinci gole kadar zorlandık. Ufak tefek sorunlar yaşadık oyun içerisinde ama normal, sürprizler oluyor. Bugün oyuncularım konsantreydi. İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Heyecanımız devam ediyor. Ligde çok bir hedefimiz olmadığı için Türkiye Kupası tutunabileceğimiz tek dal bizim için. Orayı da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz Beşiktaş olarak.

Gözden KaçmasınBeşiktaş 3-0 Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası maçı özeti)Beşiktaş 3-0 Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası maçı özeti)Haberi görüntüle

ORKUN KÖKÇÜ YORUMU

İlk geldikten sonra Orkun'u biraz daha kaleye yakın kullanmaya başladık. O yeteneği var onun. Son bölümde gol ve asistleri ön plana çıkmaya başladı. Çok güzel bir gol attı. Onun için seviniyorum. Yetenekli, karakterli bir oyuncu, camiamız için önemli bir oyuncu.

ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

İyi bir yeni yapılanma döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Zamana ihtiyacımız var. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Çok söylüyorum bunları. Çok anlatıyorum ama bazen sabır olmuyor, her şey sorgulanıyor. Normal karşılıyorum, yaptığımız işin karşılığı bu. Umarım iyi olur.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Biz Beşiktaş'ın iyi olması için çalışıyoruz. Camiamızın bunu iyi bilmesi gerekiyor. Sorunları çözmek ve yeni yapılanma için çok çalışıyoruz. En doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağımızı düşünüyorum transfer döneminden sonra.

