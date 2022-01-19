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Sergen Yalçın: "Tüm altyapıyı ben kurdum"

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Sergen Yalçın: Tüm altyapıyı ben kurdum

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Güntekin Onay’a konuştu. Sergen Yalçın, “Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran da. Önce Ersin ve Rıdvan’ı kazandık. Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim için yarıda kaldı.” dedi.

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Yayıncı kuruluş beİN Sports’un moderatörü ve gazetemizin yazarı Güntekin Onay, Karagümrük-Beşiktaş maçı sonrası, Sergen Yalçın’la geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayı anlattı.

Onay, Yalçın’ın sözlerini şöyle aktardı:

· Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım.

· Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim.

· Takımı Ümraniye’ye getirip tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim.

PROJE UZUN VADELiYDi

· Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelikti. Serdar, Emirhan ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi. · Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz.

· Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı.

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