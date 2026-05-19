Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti! Ayrılık sebebi: 'Taraftarın sırtını dönmesini kabul edemem'

Süper Lig’i lider Galatasaray’ın 17 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi dün itibariyla resmen sona erdi. Siyah beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası’na yarı finalde veda etmesinin ardından istifa eden 53 yaşındaki çalıştırıcı başkan Serdal Adalı ve bazı yöneticilerin kalması yönünde ısrarı sonrası göreve devam ederken dün Ümraniye’de kritik bir zirve gerçekleştirildi.

Başkanı Adalı’nın yanı sıra asbaşkan Murat Kılıç ve futbol komitesinden Melih Aydoğdu, Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni sezonun planlamasını yapmak için Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

BEŞ OYUNCUNUN ALINMASINI İSTEDİ

Deneyimli çalıştırıcı bu toplantıda yeni sezonda 5 oyuncu transfer edilmesi gerektiğini belirtirken mutlaka kaleci, sol kanat, orta saha, forvet ve stoper alınması gerektiğini ifade etti. Yalçın ayrıca geçen sezon selefi Ole Gunnar Solskjaer’in yaptığı gibi 38 kişilik kamp istemediğini ifade ederken kirada bulunan oyuncuların da sezon öncesi çalışmalarında takımla beraber olmamasını talep etti. Ancak bu istekleri ile ilgili başkan Adalı ve yönetim kurulundan istediği cevabı alamayınca Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor maçı sonrası taraflar arasında kopma noktasına gelen bağlar dün koptu ve Sergen Yalçın görevinden ayrıldı.

TRİBÜN PROTESTOSU DERİNDEN SARSTI

Aslında her şey kupa yarı finalinden sonra başladı. Siyah beyazlı tribünlerin istifa tezahüratları ile protesto ettiği Sergen Yalçın’a bir taraftar su şişesi fırlattı. Karşılaşmanın ardından “Taraftar istemezse bırakırım” açıklamasını yapan tecrübeli teknik adamı istifadan yönetim döndürdü. Ancak Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada tribünlerin sırtını dönerek yaptığı sessiz protesto Sergen Yalçın’ı derinden üzdü. “Taraftarın bana sırtını dönmesini kabul edemem” diyen Yalçın dünkü zirvede yönetime teşekkür ederken “Sizin hiçbir kabahatiniz yok. Tüm yönetime, beni seven-sevmeyen taraftarlara teşekkürler” sözleriyle Kartal’a veda etti.

CERNY VE TOURE'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny ve El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın’a veda etti. Cerny, paylaşımında “Her şey için teşekkürler hocam! Gelecekte başarılar diliyorum” ifadelerini kullanırken Toure ise “Tüm bu efsanevi anlar için teşekkürler. Tanrı sizi korusun” paylaşımıyla Sergen Yalçın’a veda etti.