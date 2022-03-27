Sergen Yalçın Survivor'da sahaya indi! Acun Ilıcalı'yla aynı takımda oynadı, ikinci yarıda...

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Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ancak bu sezon beklenen performansı gösteremediği için Beşiktaş'la yolları ayrılan Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Dominik'e gitmişti.

Başarılı teknik adam, Survivor All Star'daki birleşme partisinde yer aldı ve bu kapsamda düzenlenen futbol maçında hünerlerini sergiledi.

49 yaşındaki teknik adam, yarışmacılar ile Acun Medya arasında oynanan maçta Acun Ilıcalı'nın takımında forma giydi.

Maç öncesinde Sergen Yalçın'ı anons eden Acun Ilıcalı, başarılı teknik direktörle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve "Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden, teknik direktörlük kariyerinde çok büyük başarılara imza atmış Sergen hocamız bizimle beraber olacak. Birlikte futbol oynamaktan en keyif aldığım kişi kendisi" diye konuştu.

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Sergen Yalçın ise Acun Ilıcalı'nın bu ifadelerine, "Sağ olsun Acun, teşekkür ederim. Buraya davet etti bizi. İnşallah iyi bir oyun olur. Zaten sürekli izlediğimiz bir program" şeklinde yanıt verdi.

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Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı mücadelenin ilk yarısında oynadı. Acun Medya'da forma giyen iki isim maçın ikinci yarısında kenara geldi.