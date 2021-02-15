Sergen Yalçın sonrası Süper Lig'de puan durumu! Beşiktaş'tan fark...

Spor Arena Detay | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galip geldiği haftada Beşiktaş ise Ankara'da Gençlerbirliği engelini 3-0 ile geçerek zirve yarışında yapmadı ve 25. hafta sonunda üç takım da 51 puana ulaştı.

Şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne olurken aynı puana sahip takımlardan averaj farkıyla Galatasaray 1, Beşiktaş 2, Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de zirve yarışı bu şekilde devam ederken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gelişiyle sağlanan çıkış dikkat çekiyor.

1 ŞUBAT 2020: SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK MAÇI

Beşiktaş ile Süper Lig'de ilk maçına 1 Şubat 2020 tarihinde çıkan Sergen Yalçın, siyah beyazlı takım ile 39 maça çıkarken tam 83 puan topladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta göreve başladığı tarih baz alındığında Süper Lig'in en fazla puan toplayan takımı ise Beşiktaş oldu.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 39 maçta 83 puan toplarken siyah beyazlı ekibi 40 maçta 75 puan toplayan Trabzonspor takip etti.

Galatasaray ise 39 maçta 74 puan alırken 39 maça çıkan Fenerbahçe 67 puan toplayabildi.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI

Sergen Yalçın'ın takımı ayrıca Süper Lig'de attığı 53 golle bu alanda zirvede yer alıyor. 53 gollü Beşiktaş'ı 49 gollü Galatasaray ve 47 gol atan Fenerbahçe takip etti.

Beşiktaş, ayrıca bu sezon 20 maç üst üste rakip fileleri havalandırırken Süper Lig'de en uzun süre gol atma serisine sahip takım oldu.

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