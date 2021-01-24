Sergen Yalçın son haftaların bankosunu kesti! Göztepe'nin Beşiktaş karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Fenerbahçe'yi derbi maçta Kadıköy'de devirdikten sonra gaza basan, arada Alanyaspor kazası yaşasa da geri adım atmayan Beşiktaş, son 8 maçtan 22 puan çıkartıp zirvenin tek hakimi oldu!

- TD Sergen Yalçın hem yabancı sınırı hem de yoğun fikstür nedeniyle sürpriz oyuncu tercihleri yapabiliyor.

- Fatih Karagümrük karşısında Fabrice N'Sakala kadroda yoktu, Rachid Ghezzal süre almadı ama siyah-beyazlılar 645 isabetli pasla rekor kırarak 4-1'lik sansasyonel bir galibiyet elde etti.

- Yalçın'ın bu sefer de son 2 maçta banko olarak görev verdiği Francisco Montero'yu keseceği konuşuluyor. Bu durumda stoper ikilisi yeniden "Domagoj Vida & Welinton" olacaktır.

- Güven Yalçın'ın koronavirüs karantinası devam ederken Adem Ljajic ve Gökhan Töre kadroya girmeye başladı. Bernard Mensah performansını oldukça yukarı çekti.

- Gol yollarında gözler bir kez daha Vincent Aboubakar (15 maç - 10 gol) ve Cyle Larin'in (18 maç - 12 gol) üzerinde olacak.

GÖZTEPE

- İlhan Palut'la 6 maçlık galibiyetsiz seri (5/6 mağlubiyet) sonrası yollarını ayıran Göztepe, son 2 lig maçına altyapı antrenörleriyle çıkıp 6 puan kazanmasını bilmişti.

- Başkan Mehmet Sepil, yeni direktör Ünal Karaman'la da başarılı süreci devam ettirmek istediklerini açıklasa da lider Beşiktaş karşısında işleri hiç de kolay olmayacak!

- Guilherme ve Marcio Mossoro takımdan ayrıldı, Halil Akbunar ile Peter Zulj çok formda.

- Beşiktaş'ın hücum hattı göz önüne alındığında genç kaleci İrfan Can Eğribayat'a, orta alandaki sertliği düşünüldüğünde de Obinna Nwobodo'ya çok iş düşeceğe benziyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş iç sahada oynadığı son 5 lig maçını gol yemeden kazandı! (5 maç - 18 gol)

- Göztepe'nin deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının 3'ü hem "KG VAR" oldu hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Göztepe bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu 5 lig maçının hiçbirini kazanamadı! (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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Beşiktaş, sezonun flaş golcüsü Vincent Aboubakar'ı böyle açıklamıştı...