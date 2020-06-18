Sergen Yalçın sert çıktı! "Bakın ve utanın..."

Corona virüsü arası sonrası Süper Lig'de sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 2-1 mağlup olarak taraftarlarını üzdü.

Bu karşılaşmada etkisiz kalan siyah-beyazlı oyuncular, özellikle sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutuldular. Beşiktaş adına sahanın en iyisi ise Kanadalı futbolcu Atiba oldu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den daha fazla takımda kalmasını istediği Atiba, Antalyaspor maçında bir kez daha şov yaptı.

Kanadalı oyuncu, bu hafta Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan (7), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (10) ve hücum bölgesinde en fazla pas yapan (36) oyuncu oldu.

Teknik patron Yalçın, maç görüntülerini izlettirdiği analiz toplantısında Atiba'nın istatistikleri üzerinde dururken, "Bu rakamlara bakın ve utanın" diyerek tepki gösterdi. (Takvim)

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