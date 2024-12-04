Sergen Yalçın şampiyonluk favorisini açıkladı

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Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve 15. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

"DERBİDE FARKLI ŞEYLER OLABİLİR"

Derbinin zorlu geçeceğini belirten Sergen Yalçın, "Ben Beşiktaş'ı bir derbide deplasmanda gidip yenmenin kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş tarafı ama sonuçta Fenerbahçe de Tüpraş Stadyumu'na gidecek. Derbi atmosferini çok iyi bilirim. Çok farklı şeyler olabilir. Beşiktaş tarafı çok büyük bir kaosun içinden derbiye çıkacak. Fenerbahçe ise derbiye çok moralli çıkacak. Bir sonraki hafta çok farklı şeyler konuşabiliriz. Ben bu ligde 8 puan farkın kapanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazanması halinde önümüzdeki hafta çok farklı şeyler konuşabiliriz. Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanır. O zaman da çok farklı şeyler konuşuruz" değerlendirmesini yaptı.

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"O MAÇIN ATMOSFERİ ÇOK FARKLIYDI"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Sergen Yalçın, "Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimalini yüzde 60 olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin ihtimali yüzde 40. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidecek. O maçı unutmayın. Geçen seneki şartlar aynı değildi. O maçta 1 puan fark olsaydı çok farklı bir maç olurdu. Galatasaray o maçtan önce zaten yüzde 99 şampiyon olmuştu. O maçın atmosferi çok farklıydı." dedi.