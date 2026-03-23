Sergen Yalçın: 'Rıdvan'ı eleştirenlere şaşırıyorum!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin en kritik operasyonlardan biri sol bek mevkisinde gerçekleştirildi. Bu mevkinin 1 numaralı ismi David Jurasek, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği üzerine kiralık geldiği Benfica’ya geri gönderildi ve yola Rıdvan Yılmaz’la devam edildi. Kadrodaki tek orijinal sol bek olarak önemli bir sorumluluğun altına giren Rıdvan, kısa sürede hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Süper Lig’de 19, Türkiye Kupası’nda 3 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, savunmadaki görevini başarıyla yerine getirirken her iki kulvarda 1 asist yaptı.

Rıdvan Yılmaz’ın performansını değerlendiren Sergen Yalçın, “Kadromuzdaki tüm oyunculara kefilim. Hepsi bu formayı giymeye layık oyuncular. Rıdvan’ı eleştirenlere şaşıyorum çünkü kendisinden beklediklerimi yerine getiriyor. Rıdvan bu ligde en az riskle oynayan sol bek. Sistemimize de tam olarak uyum sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı