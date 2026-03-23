Sergen Yalçın: 'Rıdvan'ı eleştirenlere şaşırıyorum!'

×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Sergen Yalçın: Rıdvanı eleştirenlere şaşırıyorum
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın sergilediği performanstan oldukça memnun. Ara transferde Jurasek’in gönderilmesinden sonra kadrodaki tek orijinal sol bek olarak kalan Rıdvan Yılmaz, istikrarlı performansıyla takımın vazgeçilmez isimleri arasına girerken, hocasından büyük övgü aldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin en kritik operasyonlardan biri sol bek mevkisinde gerçekleştirildi. Bu mevkinin 1 numaralı ismi David Jurasek, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği üzerine kiralık geldiği Benfica’ya geri gönderildi ve yola Rıdvan Yılmaz’la devam edildi. Kadrodaki tek orijinal sol bek olarak önemli bir sorumluluğun altına giren Rıdvan, kısa sürede hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Süper Lig’de 19, Türkiye Kupası’nda 3 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, savunmadaki görevini başarıyla yerine getirirken her iki kulvarda 1 asist yaptı.

Rıdvan Yılmaz’ın performansını değerlendiren Sergen Yalçın, “Kadromuzdaki tüm oyunculara kefilim. Hepsi bu formayı giymeye layık oyuncular. Rıdvan’ı eleştirenlere şaşıyorum çünkü kendisinden beklediklerimi yerine getiriyor. Rıdvan bu ligde en az riskle oynayan sol bek. Sistemimize de tam olarak uyum sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Rıdvan Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!