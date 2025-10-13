Sergen Yalçın raporu verdi, Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı!

Haberin Devamı

Süper Lig’de zirve yarışında yeniden ivme kazanmak isteyen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için düğmeye bastı.

Siyah Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, orta sahadaki eksikliğin takımı olumsuz etkilediğini belirterek yönetime net bir rapor sundu. Yaz döneminde CSKA Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes’in yerini dolduramayan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında orta alanın direncini kaybetti. Göztepe deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgi, bu bölgedeki zaafı bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözden Kaçmasın Sergen Yalçın 4 oyuncudan vazgeçmedi! Haberi görüntüle

RAPOR VERİLDİ

Yalçın’ın raporunun ardından başkan Serdal Adalı, transfer listesinin başına Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin’i yazdı.

Yaz aylarında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Belçikalı orta saha için Beşiktaş yeniden harekete geçti. 23 yaşındaki futbolcu hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Raskin, İskoç ekibinde bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

OLUMLU İLİŞKİLER...

Beşiktaş yönetimi, transfer görüşmelerinde Glasgow Rangers ile kurduğu olumlu ilişkileri avantaj olarak kullanmayı planlıyor. Yaz aylarında Rıdvan Yılmaz’ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu transferin de kapısını açmak için aynı kanallardan ilerleyecek. Rıdvan’ın eski takım arkadaşı olan Raskin’in İstanbul’a sıcak baktığı, menajerinin de Beşiktaş yönetimiyle iletişimde olduğu öne sürüldü.

TEKNİĞİ YÜKSEK...

Sergen Yalçın, orta sahada teknik becerisi yüksek, tempolu bir ismin takıma katılmasıyla oyun planının daha oturacağını düşünüyor. Başkan Adalı’nın kısa süre içinde Glasgow temsilcisiyle masaya oturup transfere son noktayı koyması bekleniyor.