Futbol Haberleri

Sergen Yalçın: 'Psikolojimiz bozuldu, olmayınca olmuyor'

Güncelleme Tarihi:

Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu, olmayınca olmuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 19:39

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik.

BİR TANE DAHA YİYEBİLİRDİK

Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz.

OLMAYINCA OLMUYOR

Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor. Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım.

İNSANIN BAŞINA GELEBİLİYOR

Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor.

