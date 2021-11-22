Sergen Yalçın oyuncularına seslendi: "Benim için değil Beşiktaş için savaşın"

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Süper Lig’de son üç maçını kaybeden, son dört deplasman karşılaşmasından puan çıkaramayan Beşiktaş’ta oynanan futbol eleştiri konusu olurken teknik direktör Sergen Yalçın da memnuniyetsizliğini saklamadı. Maç sonu basın toplantısında “Bu kez yenilginin sorumluluğunu

almıyorum” diyerek topu oyuncularına atan Yalçın, İstanbul dönüşünde futbolcularla kısa bir konuşma yaparak onlara sitem etti. Yalçın, “Takımda herkese forma verdim. Adaletsizlik yapmadım ama sizlerinde giydiğiniz o formanın hakkını vermeniz lazım” diye konuştu.

Hedefimizin çok gerisindeyiz

Sakatlıkların bu sezon kendilerini çok zorladığını ancak bunun tek başına bir mazeret olamayacağını beliren başarılı teknik adam “Beşiktaş’ı bizler şampiyon yaptık. Takımı bizler bu seviyeye getirdik. Toparlanın, dik durun. Benim için değil Beşiktaş için savaşın” dedi. Kadrodaki tüm oyuncuların sezon başındaki haliyle şu anki durumu arasında büyük fark olduğunu ileri süren Sergen Yalçın “Süper Ligin ilk 5 haftasında fark yaparız planları yaparken üst üste gelen şanssız sakatlıklar nedeniyle hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde hedefin çok gerisinde kaldık” diye konuştu.

Kazanabileceğimiz maçı kaybettik

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Artık sakatlıklarla ilgili çok sıkıntılarının kalmadığını, ayrıca sakatlıklar olsa bile bunun sahadaki hırsı etkilememesi gerektiğinin altını çizen Sergen Yalçın şöyle devam etti: “Kimse bu saatten sonra bahane aramasın. Evinizde aynaya bakın ve takıma ne katkı sağladığınızı bir düşünün. Kazanabileceğimiz bir Alanyaspor maçında 2-0 yenilmenin hesabını yapın. Beşiktaş’ın üstünlüğü hırsı ve kazanma arzusudur ancak Alanyaspor karşısında bunu göremedim. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile yapacağımız maç var. Bu karşılaşmada takımda eksik yok. Toparlanın ve taraftarlarımızdan özür maçımız olsun” dedi.