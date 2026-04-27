Sergen Yalçın: 'Oyun bizi tatmin etmedi, oluyor böyle maçlar'

#Süper Lig#Sergen Yalçın#Fatih Karagümrük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 22:33

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagürük ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var. Ancak Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor! Büyük camiada bunu kabul ettiremezsiniz. Camiada soru işaretleri oluyor doğal olarak... Bu sene bilmiyorum ama oynanan oyunlar.

OYUN BİZİ TATMİN ETMEDİ

Bu oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Daha tempolu ve agresif oynamamız gerekirdi ama bunu beceremedik. Oyunun tamamında sıkıntılar oldu.

Gözden KaçmasınBeşiktaş 0-0 Fatih Karagümrük (Süper Lig maçı özeti)Beşiktaş 0-0 Fatih Karagümrük (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

OLUYOR BÖYLE MAÇLAR

Oluyor böyle maçlar, takılıp kalmamak lazım. Yaşanan problemleri çözmek, neleri yanlış, neleri doğru yapıyoruz... Onların araştırmasını yapıyoruz birçok şeyi düzelmeye çalışıyoruz. İnişli çıkışlı performans sergiliyor takım... İnşallah bundan sonrası iyi olur.

