Sergen Yalçın önümüzdeki 10 yıla damga vurur

1- Galatasaray, Malatya deplasmanını Babel’le geçip ilk devreyi üçüncü bitirdi. Sizce Galatasaray’ın üstündeki ikiliyi yakalamak için ihtiyacı İrfan Can mı? Yoksa daha fazlası mı?

2- Beşiktaş, son 9 maçın 8’ini kazandı ve ilk devreyi lider kapadı. Bu Beşiktaş sizce Şenol Güneş ya da Lucescu döneminde yakalanan çizgiye aday mıdır?

3- F.Bahçe, kendi pas rekorunu kırdığı maçta Kayseri’yi farklı geçti ve ilk devreyi ikinci bitirdi. Sizce tribündeki Mesut Özil bu takımda kimin yerini alacak?

4- Trabzonspor ile Başakşehir bugün Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Hangi takımı favori görüyorsunuz?

5- Süper Lig’de sezonun ilk devresini nasıl değerlendirirsiniz? Sizce kalan 20 haftada 3 İstanbul büyüğünün arasına girebilecek bir takım çıkacak mı?

6- Bu sezon Süper Lig’de ilk yarının en verimli transferleri kimlerdi? Hangi yeni oyuncuları performans ve verimlilik açısından ön plana çıkarırsınız?

MEHMET ARSLAN

İYİ BİR GOLCÜYE İHTİYAÇLARI VAR

1- Sezon başında Fatih Terim’e, “İlk yarı bu tablo ile bitecek” deseniz oynamadan kabul ederdi. Bu kadro ile büyük iş çıkardılar. Ama bu kadro ile şampiyon olmaları imkansız. Bunun için İrfan Can’a ve onun kalitesinde oyunculara ihtiyaçları var. Halil’in oynama şansı zor. Onyekuru, İrfan ve iyi bir golcü daha gerekli. Topu oyuna sokabilecek, Fenerbahçe’nin Szalai’si gibi bir de stopere ihtiyaçları var. Bu transferler yapılırsa evet, şampiyonluk şansı var. Yapılmazsa... O zaman Galatasaray eyvah...

HER HAFTA DAHA ÇOK KEYiF VERiYOR

2- Açık söyleyeyim Beşiktaş beni fena halde yanılttı. 15. haftadan sonra Beşiktaş’ın sıkıntılar yaşayacağına ve yönetim değişikliğine kadar uzanan bir krize gireceğini hissediyordum. Kulübün mali yapısı ve benim yetersiz bulduğum kadronun aldığı sonuçların bu krizi tetikleyeceğine inanıyordum. Ama Sergen Yalçın faktörünü hesaplayamadım. Ve yanıldım. Her hafta futbolunun üstüne koydukça, seyretmesi daha keyifli bir takım çıktı ortaya.

MESUT, PELKAS’LA OYNAR

3- Fenerbahçe, ligin ilk 6-7 haftasındaki o güzel görüntüsüne geri döndü. Kendine güvensiz, her dakika kaybedecek hissi veren takım yok artık. Kayseri önünde mükemmel oynadılar. Bunun üzerine çıkacak kapasiteleri de var. Mesut Özil bu takımın kalitesine katkı sağlayacak oyuncu. Kimin yerine oynayacağını bilmiyorum. Ama kiminle oynaması gerektiğini bildiğimi düşünüyorum; Pelkas ile. Pelkas’ın dinamizmi ile Mesut’un kalitesi seyrine doyulmaz bir takım çıkarır ortaya.

BAŞAKŞEHiR FAVORi AMA...

4- Başakşehir sezonun hayal kırıklığı yaratan takımı. Kupayı kazanmaları onların özgüvenini bir parça da olsa yerine getirir. Trabzonspor’da, Abdullah avcı kupa kazanarak yakaladığı özgüveni pekiştirmek istiyor. Ama Trabzonspor’un asıl hedefi lig elbette. Kadrolara baktığımda kazanmaya yakın taraf olarak Başakşehir’i görüyorum.

ASIL AKTÖRLER KiM?

5- Seyircisiz lig daha keyifsiz hale geldi. Seyircinin yarattığı atmosfer bazı olumsuzlukların önüne geçiyormuş. Bunlar çok daha fazla göze battı ve rahatsız etti bizi. Neler mi? a-) Oyun o kadar sık duruyor ki, insan başka kanala geçmek istiyor. b-) Oyuncular öyle sahtekarca rakibi ve hakemi aldatıyor ki, izlemekten usanıyorsunuz. c-) Hakemler öyle çok düdük çalıyor ki, “Yeter artık, şu maç bitsin” diyorsunuz. d-) Başkanlar öyle çok konuşuyor ki, sanki asıl aktör onlar. İzlediğimiz lig bu ne yazık ki. Ve bunun önüne geçmek için hiçbir şey yapılmıyor. “3 büyüklerin arasına bir takım katılır mı?” sorusuna gelince... Valla 3 büyüklere göre bu mümkün. Baksanıza her hafta ‘Önümüz kesiliyor’ diye feryat ediyorlar.

iLK YARININ EN iYiLERi

6- Ben sadece transfer açısından değil, başarılı oyuncular açısından açısından yaklaşayım: beşikTaş: Sergen Yalçın, Aboubakar, Rıdvan, Larin, Rosier, Ghezzal, Josef, Ersin. F.Bahçe: Ozan, Valencia, Pelkas, Altay, Nazım, Gustavo. G.SaRaY: Arda. Saha dışında da Terim’in en büyük yardımcısı oldu. Ve Taylan.

UĞUR MELEKE

İRFAN CAN’I ALIRSA YARIŞTA KALABİLİR

1- Galatasaray pek de iyi oynamadığı, ceza alanı içinde çok fazla aksiyon geliştiremediği bir maçı uzaktan bir şutla söktü doğrusu. Tabii ki bu kısır futbolda zemin de çok önemli bir faktör. Galatasaray bu sezon oyununu tutturduğunda, özellikle ilk golü erken bulduğunda işi şova dönüştürebilen bir takım hüviyetinde. Ancak gol geciktiğinde işleri zorlaşıyor.

İrfan Can Kahveci hangi takıma giderse gitsin net bir şekilde fark yaratabilecek, çok değerli bir futbolcu. Fatih Terim ağırlıklı olarak 4-1-4-1 oynatıyor ve Taylan Antalyalı’nın önündeki iki merkez rolünde Belhanda-Emre Akbaba oynuyor. İrfan sağlamlığı, dinamizmi ve şutör özelliğiyle bu ikilinin önünde. Eğer Galatasaray İrfan’ı alabilirse, evet yarışın sonuna kadar içinde olma şansları artar.

KIYASLAMAK DOĞRU DEĞiL, ANCAK...

2- 100’üncü yıl Beşiktaş’ı çok özel bir takımdı. Özel bir futbol oynadı. 4 derbiyi de 1-0 kazanmıştı mesela Lucescu. şenol Güneş’in Beşiktaş’ı da o gruptan sonra yakalanan en iyi takımdı. Lyon maçı penaltıları aşılabilseydi ben finale gidebilecek potansiyelleri olduğuna inanıyordum. O yüzden şu anda herhangi bir takımı o ikisi ile kıyaslamak kolay değil. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Sergen Yalçın’da büyük teknik direktör nüvesi var. Önümüzdeki 10-15 yıla da antrenör olarak damga vurmaya kesinlikle aday.

iLK ADAY VALENCIA

3- F.Bahçe’nin bu sezonki en iyi oyunlarından biriydi bu. Üstelik ileri dörtlü arasında adeta telepatik bir uyum vardı ve muhtemelen Mesut da izlerken bu grubun neresine eklemlenebileceğini düşünmüştür. Tabii ki bu dörtlüden kulübeye gitmeye en yakın duran aday Valencia. Pelkas’ın kanada geçip Mesut’a on numara rolünün verilmesi muhtemel. Ancak Mesut’lu plan öyle olsa bile kulübede Valencia, Cisse, Mert Hakan gibi isimlere sahip olmak sahadakini de yükseltir. Diri tutar.

TRABZONSPOR ÇOK DEĞiŞTi

4- Trabzonspor son 5 maçta 13 puanlık seriyle devreyi üst grupta tamamladı. Üstelik avcı’nın ilk günleri gibi sadece pragmatik top oynamıyorlar, gerektiğinde maçları domine de edebiliyorlar. Nwakaeme ve Ekuban formda. Başakşehir’de işler yolunda gitmiyor. Form grafikleri kıyaslanırsa Başakşehir için bu maçın zamanlaması oldukça talihsiz.

ALANYA, G.ANTEP, HATAY

5- Son iki sezon 69’ar puanlı şampiyonlar çıkarmıştı. Bu da 18 takımlı-3 puanlı sistemin en düşük şampiyonluk puanıydı. Lig dibine kadar rekabetçi. Bu sezonun ilk 21 haftası itibariyle görüntü de benzer: Bu sezon da 40 maç sonunda 85 puanın şampiyonluğa yeteceğini tahmin ediyorum. Alanya, G.Antep veya Hatay’ın belki bu puanları yakalayabilecek kapasitesi yok ancak biri ilk üçün içine girebilir.

ASGARi ÜCRETLi KRAL

6- İlk yarı karması yapılsa oraya en fazla oyuncuyu Beşiktaş sokacak. Souza, Rosier, Aboubakar, Rıdvan, Ghezzal’in her biri harika bir 21 hafta geçirdiler. Trabzonlu Ekuban, F.Bahçeli Pelkas, Ozan, G.Saraylı Taylan, Karagümrüklü Biglia, Ndao, Hataylı Boupendza, A.Güçlü Paintsil, Gaziantepli Maxim ve Alanyalı Bakasetas ilk akla gelen isimler. Asgari ücrete oynayan Malatyalı Youssouf da verimlilik kralı.

GÜNTEKİN ONAY

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ASIL SIKINTIYI ORTAYA KOYDU

1- Galatasaray'ın oyun ve skor devamlılığı olan bir santrfora ihtiyacı var. İrfan Can kahveci transferi çözülür ise tabii ki güç katar. Ancak takımın top rakipteyken genel enerjisini ve pres gücünü artıracak bir orta saha oyuncusu transferi de şart. Belhanda önemli hizmetler yaptı, bu sezon skora da katkı veriyor ancak Terim’in istediği önde baskıda bu orta saha kurgusu süreklilik sağlayamıyor. Beşiktaş derbisi net bir şekilde gösterdi ki topu iyi kullanan rakiplere karşı Galatasaray çok zorlanıyor.

TAKIM RUHU VE iSTiKRAR VAR

2- Beşiktaş, tüm olumsuzluklara rağmen çok iyi bir takım ruhu yakaladı. İstikrarlı bir oyunu var. Bu başarıda büyük pay Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi’nin. 2.2 puan ortalaması şampiyonluk için yeter ancak 20 maç daha var ve ligin ikinci yarıları her zaman çok daha çetin geçer. Siyah beyazlılar için önemli olan bu güçlü oyunda yakalamış oldukları istikrar. İkinci yarıda da bunu devam ettirebilirlerse neden olmasın?

MESUT, FORVET ARKASI OYNAR

3- Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynadı. Dikey ve seri paslarla Kayserispor’u merkezden bulduğu çok sayıda pozisyon ile geçti. Ozan-Gustavo-Pelkas 3’lüsü çok iyi bir uyum yakaladı. Macar stoper Szalai geriden oyun kurmada çok başarılıydı ve pas oyununa ciddi katkı yaptı. Mesut hazır olduğunda Erol Bulut kendisi için konfor yaratacak bir formül bulacaktır. İlk akla gelen Pelkas’ın sola geçmesi Mesut’un ise forvet arkası serbest pozisyonda oynaması.

TRABZONSPOR BiR ADIM ÖNDE

4- İki takımın son haftalardaki form durumlarını baz alırsak Trabzonspor bir adım önde görünüyor. Başakşehir bu sezon çok kolay gol yiyor ve savunmadaki sorunlarını bir türlü çözemedi. Trabzonspor az pozisyon veriyor ve bu tip tek maçlık finallere daha yatkın, dengeli bir oyun yapısı var.

TRABZONSPOR VE ALANYASPOR ZORLAR

5- Pandemi sürecindeki yoğun maç takvimi takımların dalgalanmalı bir performans göstermesine neden oldu. Kırıcı ve sürprizlere açık bir lig izledik. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son haftalarda oyunlarını geliştiren takımlar oldu. 3 büyük İstanbul takımını zorlayacak takımlar; Trabzonspor ve Alanyaspor olarak görünüyor.

PELKAS, ABOUBAKAR VE GHEZZAL

6- Sezon başı transferleri içinde Fenerbahçe’den Dimitrios Pelkas, Beşiktaş’tan Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal, takımlarına en çok katkı sağlayan yeni transferler oldu. Her ne kadar yeni transfer olmasa da Beşiktaş’ta Cyle Larin sürpriz bir çıkış yaptı. Hatayspor’dan Aaron Boupendza, Alanyaspor’dan Davidson sezonun ilk yarısında takımları adına en verimli isimler oldu diyebiliriz.

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