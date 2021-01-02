Sergen Yalçın: 'Önceliğim iyi futbol ve bol gol atmak'

Spor Arena / İsmail ER - Yeni yıla komşusu Serhat Mert ve eşi ile birlikte giren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2021 yılında en büyük dileğinin tribünlerinin açılması olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle 2020’nin çok zor geçtiğini söyleyen Yalçın, herkese huzurlu ve sağlıklı bir yeni yıl diledi. 2021’in Beşiktaş için de iyi geçmesini dileyen başarılı teknik adam “Ligin başında hem kondisyon hem de mental olarak çok zor günler yaşadık ama kısa sürede toparlandık. Umarım böyle devam ederiz” dedi.

'Sorun oluşturan isim yok'

Yalçın açıklamalarından satır başları şöyle:

Maç kaybedebiliriz. Benim sıkıntım maç kaybetmek ya da kazanmaktan öte iyi futbol ve bol gol izlettirmek. Oyuncularıma bunu aşılıyorum.

Defansımızda sıkıntılar var. Bunları her geçen gün çözmeye çalışıyoruz. Welinton yerine alıştı. Vida geri döndü, ondan beklentim çok büyük. Montero alışma evresini atlattı. Ghezzal, Rosier savaşan çocuklar. Takımda sorun oluşturan kimse yok. Olamaz da zaten. Sol bekte Rıdvan’ın çok çalışması gerek. Bilgiye, eğitime açık bir oyuncu.

Kalecilerimiz Ersin ve Utku’dan memnunum. En iyi yabancı kalecilerden iyi olacaklar. Ben onlara inanıyorum.

'Sistem her şeyden önemli'

Aboubakar geldiği günden bu yana inanılmaz bir tempoda koşuyor ve takımı için savaşıyor. Güven özgüvenini yeniden kazandı. Yanındaki Aboubakar’dan çok önemli tecrübeler kazanmalı.

Kulüp Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ile uyum içerisindeyiz. Hiçbir sorunumuz yok, olamaz da. Olursa da Beşiktaş menfaatlerinedir. Yönetim çok büyük fedakârlıklar yaptı ve halen de yapıyor.

Ligin ilk yarısında hedefimiz liderlik yarışını sürdürmek. Önemli olan sezonu çok iyi derece ve skorlarla tamamlamak.

Hep sistemli oynayalım istiyorum. Benim için sistem her şeyden önemli. Bireysel oynayan futbolcuları seviyorum ama sistemin dışına çıkmadan.