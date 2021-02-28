Sergen Yalçın: "Malatya maçı farklı olacak"

Yeni Malatyaspor’un kaliteli forvetlere sahip olduğunu ve kontrataklara iyi çıkan bir takım olduğunu belirten Sergen Yalçın, “Özellikle hücuma çıkarken dikkatli olmalıyız. İkinci ya da üçüncü bölgede temkinli oynamalıyız. Buralarda top kaptırırsak bize pahalıya mal olabilir” uyarısında bulundu.

Haftayı 3-0’lık Denizlispor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, yarın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, dün gerçekleştirilen antrenman sonrasında oyuncuları ile bir toplantı yaparken, Malatya’nın çok bir deplasman olduğuna dikkat çekti. Başarılı teknik adam, “Hr maçı ayrı değerlendirmeliyiz. Denizlispor karşısında golleri erken bulup rahat kazandık ancak Malatya maçı farklı olacak. Rakibimiz çok tecrübeli ve etkili hücum oyuncularına ile çıkıyor. Kanatları ve bekleri kontralarda etkili. Bu nedenle riske girmeden oynamak zorundayız” dedi

Denizli maçında sakatlanıp çıkan Vida, Malatya’da oynayacak

Yalçın ayrıca Malatya’da yardımlaşarak oynamaları gerektiğini belirtip, “Her zaman söylediğim gibi; savaşmak zorundayız. Malatya’da özellikle hücuma çıkarken dikkatli olmalıyız. İkinci ya da üçüncü bölgede temkinli oynamalıyız. Buralarda top kaptırırsak bize pahalıya mal olabilir. Ayrıca rakibin forvetlerine yakın markaj uygulamalı ve bir an bile boş bırakmamalıyız” diye konuştu.

Öte yandan Yukatel Denizlispor maçının 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Domagoj Vida’nın durumunun iyi olduğu açıklandı. Ciddi bir problemi olmayan Hırvat oyuncu, Yeni Malatyaspor karşısında görev yapabilecek. Daha önceden sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Francisco Montero’nun ise tedavileri sürüyor. İki oyuncu da Yeni Malatya maçının kafilesinde yer alamayacak.

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