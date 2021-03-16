Sergen Yalçın: "Kupada final oynamak istiyoruz"

Medipol Başakşehir'i geçerek kupada final oynamak istediklerini belirten Yalçın, "Öncelikle iki kulvardan bir tanesi. Bizim için önemli bir maç. İki kulvarda da devam etmek istiyoruz. Kupada final bölümlerine geldik, çok değer veriyoruz bu kupaya ve final oynamak istiyoruz. Başakşehir gibi güçlü bir takımla oynuyoruz. Bu sezon ligde istediği performansı yakalayamasalar da üst düzey bir kadroları var. Hatanın telafi edilemeyeceği bir maç olacak. Biraz daha önde ve baskılı şekilde oynamaya çalışacağız ama kontrolü de elden bırakmayacağız. Oyun ne gerektiriyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

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