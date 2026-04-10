Sergen Yalçın: 'Kupa hedefimiz var, kadro çalışmalarını yapıyoruz'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var, kadro çalışmalarını yapıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 22:33

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Değişik oyuncularla oynadık. Bazı oyuncularımıza az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele etti. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak iyi oldu. Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz.

ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ

Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Yaşadığımız sıkıntılar bu pozisyonda kalmamıza neden oldu. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz.

TAKIMI GÜÇLENDİRDİK

Taraftarın ilgisi olması güzel. Bundan hep mutluluk duyuyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Bayağıdır gelen sonuçlar güvensizlik yaratıyor. Bunu biliyoruz. Ciddi bir yapılanma dönemindeyiz. Devre arası takımı güçlendirdik. Çalışıyoruz taraftarın mutlu olması için. Çok çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarımız hedefe oynayan ve onları mutlu edecek takım görecek diye ümit ediyoruz.

