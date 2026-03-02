×
Sergen Yalçın konuştu! Galatasaray derbisi öncesi ilk uyarı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 11:06

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi futblcularıyla konuştu.

Beşiktaş’ta üst üste gelen; Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor galibiyetleri, camiayı iyice havaya soktu. Teknik ekip, oyuncular ve taraftarlar bütünleşirken, sırada ise 4 Mart’ta oynanacak kupa mücadelesi var.

Kara Kartal, Rizespor’u da devirip, Galatasaray mücadelesine kayıpsız gitmenin hesaplarını yapıyor. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın da önceki gün oynanan Kocaelispor maçının ardından öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Alınan sonuçların ardından memnun olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, sezonun geri kalanında daha da gelişmeleri ve rehavete kapılmamaları gerektiği konusunda öğrencilerini uyardı.

'EN İYİ NOKTADA...'

Yalçın, şunları söyledi: “Şimdilik 3 maç kazanmış olabiliriz. Ama her hafta oyunumuzun üstüne koyup, devam etmemiz gerekiyor. Bu süre içerisinde rehavete kapılmamalıyız. Önümüzde gidecek çok yolumuz var. Her maça aynı konsantrasyon ile çıkıp, ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirebilmeliyiz.

AGBADOU'DAN MUTLUSU YOK

Siyah-Beyaz forma ile ilk golünü Kocaelispor karşısında atan Emmanuel Agbadou, çok mutlu olduğunu söyledi.

Fildişili savunma oyuncusu, her geçen gün takıma alıştığını ifade ederken, “Güzel bir maç oldu. İlk yarı çok iyi değildik. Tercih hataları yaptık. İkinci yarıda kontrollü oynadık ve gol bulduk. Kazanma alışkanlığımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş’ta ilk golümü attım. Galibiyeti getiren bir gol oldu. Bu şekilde katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi noktada bitireceğiz” dedi.

 

