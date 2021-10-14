Sergen Yalçın kararını verdi! Larin iyileşmesine rağmen...

SPOR SERVİSİ - Siyah beyazlılarda sakatlıktan dönen oyuncuların forma giyebilecek olması teknik heyeti sevindirirken Başakşehir karşısında iyileşen Cyle Larin’in mi yoksa son maçların yıldız ismi Güven Yalçın’ın mı forma giyeceği merak konusu oldu. Bu sezon 5 lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Larin, uyluk sakatlığı nedeniyle ligdeki Altay ve Sivas karşılaşmalarıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax maçında görev alamadı.
2 MAÇTA 3 GOL ATTI
22 yaşındaki Güven ise önce Altay maçında sonradan oyuna dahil olup takımının tek golünü attı, 11’de sahaya çıktığı Sivas maçında ise takımının 2 golünü ağlara göndererek zaferi getiren isim oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın cumartesi günkü mücadelede son 2 karşılaşmada verilen şansları iyi değerlendiren Güven Yalçın’ı tercih etmesi, Kanadalı futbolcunun ise oyunun 2. bölümünde şans bulması bekleniyor.
GANA'DA YETENEK ARANIYOR
Beşiktaş, Gana’da yetenekli oyuncu peşinde. Başkent Akra merkezli akademide U13, U15 ve U17 takımları mücadele ederken, söz konusu akademinin A takımının ise 2. Lig’de mücadele edeceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde bu akademide yeteneğini ortaya koyan futbolcular direkt kulübün bünyesine katılabilecek. Beşiktaş forması ile oynayan futbolcular maç öncesi ‘kartal pozu’ veriyor.
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