Sergen Yalçın: Kadro olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisindeyiz

Spor Arena - İsmail Er | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, transfer başta olmak üzere merak edilen tüm sorulara net yanıtlar verdi.

Transferde rakiplerinin arkalarında kaldıklarını ifade eden Yalçın, “Rakiplerimizin güçlendiği doğru, zaten iskeletleri var. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray iyi kadroları var. Fenerbahçe transferler yaptı. Onların gerisindeyiz. Şu an için çok yeterli değil aldıklarımız” dedi.

Takım harcama limitleri nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını ve 30 milyon Euro civarında bir bütçeye sahip olduklarını belirten Yalçın, geçen sezondan bu yana yaşanan güç kaybına dikkat çekerek şöyle konuştu:

8-10 OYUNCU ALMALIYIZ DEMİŞTİM

Geçen sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70’i ayrıldı. İki oyuncumuz (Loris Karius, Victor Ruiz) kontratlarını feshetti, kiralık oyuncularımız ayrıldı, boşa çıkanlar ayrıldı. Burak Yılmaz hariç gidenlerin hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi. Burak da ayrılarak kulübe ekonomik katkı yaptı. 30 milyon Euro civarında bütçemiz var. Federasyon bu kısıtlamayı koyduğu için istediğimiz transferleri yapamıyoruz. Aldığımız oyuncular da Anadolu’da hangi paraya oynuyorlarsa o paraya geldiler. Sezon bittiğinde ‘8-10 oyuncu almalıyız’ demiştim. Hâlâ arkasındayım. Alınacak oyuncuların dördü camiayı havaya sokacak nitelikte olmalı. Diğerleri de alternatif oyuncular olmalı.

LİGİ DÖRDÜNCÜ BİTİRSEK DAHA İYİYDİ

Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3-1 kaybettikleri PAOK maçına tam olarak hazırlanamadan çıktıklarını belirterek, “Normalde eylülde oynamamız gereken maçı hazırlık döneminin 10. gününde oynadık. 3-4 günlük antrenmanla 90 dakika oynayan oyuncularımız vardı. 10 günlük bir süreçte Dorukhan, Douglas gibi sakatlık geçirmiş oyuncuları 10 günde maça hazırlamak zor. Ligi 4. bitirsek daha iyiydi. İki tane ön eleme oynayacağız. Bir de o çıktı başımıza. Direkt katılacağımız turnuva için ön eleme oynayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ’TA KONTRATA İHTİYACIM YOK

Beşiktaş’la yeni bir kontrat görüşmesi yapmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Beşiktaş’ta kontrata ihtiyacım yok. Benim kontratımda tazminat yok. Gerek de yok. Zaten buranın adamıyım. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş hocanın kontrat yapmasına gerek yok" diye konuştu.

N’Koudou ile ilgili kronik sakat açıklamasına da açıklık getiren Yalçın, "Kronik sakatlığı var dedim ama ağzımdan çıktı. Sürekli sakat olduğundan dolayı dedim. 50 maçın yarısında belki kullanırız" dedi.

BURASI PAF TAKIM DEĞiL DAHA KAÇ GENÇ OYUNCU OLMASI GEREKiYOR?

Genç oyuncu oynatmadığı yönündeki eleştirilere karşı çıkan Sergen Yalçın, "Benden önceki hocaların oynattığı gençlere bakarsanız net bilgi sahibi olabilirsiniz. Ersin, Utku, Erdoğan, Kartal, Rıdvan, Hasic, Güven var. Bu kadar genç oyuncuların pompalandığı bir dönem ilk kez oluyor. Biz şampiyonluğa oynayan bir camiayız. Montero ve Alpay da var. Daha kaç genç olması lazım? Burası PAF takım değil" dedi.

MARIO BALOTELLI’YE BEN ONAY VERMEDİM, ONUN SORUMLULUĞUNA GİRMEM

Transfer için önlerinde zaman bulunduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Görüştüğümüz oyuncular var. Biraz gerideyiz ama arayı kapatırız" ifadesini kullanırken, bir ara gündemde olan Mario Balotelli konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Transferine ben onay vermedim. Balotelli benim için soru işaretleri olan bir isim. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu alıp riske girmek istemem. Yönetime ‘Siz sorumluluk alabilirseniz alınır’ dedim."

ZE LUIS, KALINIC, CISSE VE ABOUBAKAR

Santrfor transferinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Yalçın, "Bu bölgede hata yapamayız. Santrforun maliyeti yüksek olacak. Soru işareti olan oyuncuyu alamayız. Bu işte o yüzden ağır hareket ediyoruz. Ze Luis, Kalinic, Cisse ve Aboubakar listemizde var. 1-2 adayımız daha var. Mutlaka biri olmak zorunda" dedi.

FATİH AKSOY KONUSU O KADAR ÖNEMLİ DEĞİL

Fatih Aksoy konusunda gereksiz bir gündem oluşturulduğunu savunan Sergen Yalçın, "Bu kadar önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum. Madem bu kadar iyiydi, Sivas’tan neden teklif gelmedi? O bölgede oynayacak oyuncumuz var" dedi.

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