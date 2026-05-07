Sergen Yalçın istifadan döndü!

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Kupa
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 07:00

Beşiktaş'ta Konya yenilgisi sonrası soyunma odasında büyük kriz çıktı. Taraftarların kendisini istifaya çağırıp üzerine yabancı madde atmasına çok içerleyen teknik patron Sergen Yalçın’ın istifa kararı aldığı, yöneticilerin büyük gayretleri sonrası kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Sahasında Konyaspor’a uzatma anlarında yediği golle 1-0 mağlup olan ve Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Beşiktaş’ta karşılaşma sonrası taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın’a büyük tepki gösterip istifaya davet ederken deneyimli çalıştırıcının yaşananlar üzerine istifanın eşiğinden döndüğü öğrenildi. Bilindiği gibi karşılaşmanın ardından Yalçın’a tepki gösteren taraftarlardan bazıları tecrübeli teknik adamın üstüne yabancı maddeler atmıştı. İddialara göre, bu duruma önce şaşıran sonra da çok içerleyen Sergen Yalçın soyunma odasında takıma görevi bıraktığını bildirdi.

ZOR iKNA ETTiLER

Bunu haber alan Beşiktaş Başkan Vekili Hakan Daltaban ile futbol şubesi yöneticileri Melih Aydoğdu ve Murat Kılıç soyunma odasına girerek Sergen Yalçın’a “Hocam taraftar yönetime de istifa diyor, fevri karar verme. Senin ne kadar doğru işler yaptığını, yapılanma içinde olduğunu biliyoruz. Her zaman yanındayız, destekliyoruz” diyerek moral verdi.

Yalçın’ın teknik ekibinin de “Bu şekilde bırakmak sana yakışmaz” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Yalçın şimdilik kararından vazgeçti.

iKi MAÇ KALA BIRAKMAK DOĞRU OLMAZ

Kriz şimdilik sona erse de Sergen Yalçın’ın takımdaki geleceğini kalan iki maç belirleyecek. Karşılaşma sonrası basın toplantısında, taraftarı anladığını vurgulayan deneyimli teknik adam, “Tepkileri anlıyorum, biz de kupayı çok istiyorduk. Ancak sezonun bitimine iki maç kala bırakıp gitmek doğru olmaz. Bu kulübün menfaatleri için buradayız” dedi. Yalçın gelecek planları için “İki maç var, oynayalım, sonra bakacağız” diye konuştu.

