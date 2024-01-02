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Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı! Oyuncularına uyarılarda bulundu

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#Sergen Yalçın#Antalyaspor#Süper Lig
Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı Oyuncularına uyarılarda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 21:33

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, Akdeniz temsilcisiyle ilk idmanına çıktı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın idaresinde, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk tesislerinde düzenlenen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yeni direktörü Sergen Yalçın idaresinde gerçekleştirdi.

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Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı Oyuncularına uyarılarda bulundu

İlk olarak futbolcularla tanışan Sergen Yalçın ve ekibi idaresinde sahaya çıkan kırmızı beyazlılar koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki pas çalışması ve yarı sahada çift kale taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antalyaspor'da bir süredir omuz sakatlığı yaşayan kaleci Helton Leite de takımla çalışmalara başladı.

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Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren ile diğer yöneticiler de takip etti.

"HIZLI HAREKET ETMENİZİ SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Antrenmanda zaman zaman oyunu durdurup futbolcularına uyarılarda bulunan Sergen Yalçın, "Sizin çabuk düşünüp hızlı hareket etmenizi sağlamak istiyorum. Sahada hızlı olması gereken tek şey top. Siz değilsiniz." ifadelerini kullandı.

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#Sergen Yalçın#Antalyaspor#Süper Lig

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