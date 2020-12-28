Sergen Yalçın ile Beşiktaş, 2020'ye damgasını vurdu! Avrupa devini solladı...

Beşiktaş, 2020 yılının son maçında Sivasspor'u 3-0 yenerken yılı galibiyetle kapattı. Sergen Yalçın sonrası çıkışa geçen siyah beyazlılar, 2020 yılı boyunca topladığı puanlarla sadece Süper Lig takımları ile değil, Avrupa devleriyle de yarışıyor.

2020 yılında 60 puan toplayan Beşiktaş, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldu. 60 puanlı Beşiktaş'ı 55 puanla Galatasaray, 52'şer puanla Başakşehir ve Alanyaspor, 50 puanla Trabzonspor izledi. Gaziantep FK 49, Fenerbahçe ise yılı 45 puanla tamamladı.

Beşiktaş (60)

Galatasaray (55)

Başakşehir (52)

Alanyaspor (52)

Trabzonspor (50)

Gaziantep FK (49)

Fenerbahçe (45)

AVRUPA'DA 6. SIRADA

Süper Lig'in bu alanda zirvesinde yer alan Beşiktaş, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında ise 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Avrupa'da Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Liverpool ve Porto'nun ardından 2020 yılında en çok puan toplayan takım oldu.

Siyah beyazlılar, 56 puan toplayan PSG'nin de önünde yer alırken büyük bir başarı yakaladı.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Boy gösterdiği 19 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırarak aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı olan siyah-beyazlılar. 2020 yılını Süper Lig'de 2. sırada tamamlamayı başardı.

ÜÇ MAÇTIR GOL YEMİYOR

Bu sezon 14 maç sonunda 28 puana ulaşan Sergen Yalçın'ın ekibi, rakip filelere attığı 29 golle ligin en golcü takımı olurken, üst üste 3 maçta ise kalesinde gol görmedi.