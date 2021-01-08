Sergen Yalçın için flaş yorum! 'Klopp ve Mourinho yapamazdı'

Spor Arena / İsmail ER - Sezona iyi başlayamayan, 5. haftada 18. olan Beşiktaş şimdi zirvede. 5 maçtır üste kazanan, bu seride kalesini kapatan ve ligin en skorer (37) takımı olan Kartal, Sergen Yalçın ile bambaşka bir kimliğe büründü. Kulübün efsaneleri de Yalçın’a övgüler yağdırdı:

TAYFUR HAVUTÇU: EN İYİLERLE ÇALIŞTI, LUCE ONA HAYRANDI

İyi bir çizgide. Anadolu takımlarında da çalışmıştı. Beşiktaş’ta her oyuncu hazır hale geldi. Bunda teknik direktörün faktörü çok iyi. Camianın içinden gelmesi, ona büyük destek vermesi itici güç oldu. En iyi teknik adamlarla çalıştı. Mircea Lucescu’nun hayran olduğu isimdi.

KADİR AKBULUT: TAM BİR BÜYÜK TAKIM HOCASI OYUNCULARI KAZANDI

Şu anda her şeyi ile iyi. Biraz hakemlerle az uğraşırsa çok daha iyi olacak. Tam bir büyük takım hocası görüntüsü verdi. Oyuncuların hepsini kazandı. Kaybedilecek futbolcuları kazandı. Tüm futbolcular ona büyük sevgi, saygı duyuyor. Ki en büyük başarılarından biri de bu.

METİN UZUN: SAHAYA ÇIKTIĞINDA HER ŞEYİN HAKİMİ

Futbol oynarken topa ve sahaya hakimdi. Teknik direktör iken de farkı yok. Sahaya çıktığında her şeyin hakimi. Topu nerede nasıl değerlendirilmesini çok iyi biliyor ve anlatıyor. Sergen Yalçın diğer genç teknik adamların da büyük başarılara imza atacaklarının devrimini yaptı.

METİN TEKİN: CİDDİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK İZLERİ GÖSTERİYOR

Ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Başakşehir, Fenerbahçe ile başlayan bu bölümden itibaren ciddi teknik direktörlük izi görünüyor. Bu çok önemlidir. Ayrıca da Sergen Yalçın başarılı olmasından ben çok mutlu oluyorum, seviniyorum.

ALİ GÜLTİKEN: BAŞARISI TESADÜF DEĞİL, UZUN YILLLAR KALMALI

Beşiktaş'a gelmesinden çok mutlu olmuştum Çok da güvendiğim isim. Bugün başarılı, başarısız olsa da uzun yıllar camianın güven duyduğu futbol zekası çok yüksek bir isim olduğundan uzun yıllar kalmasından yanayım. Krizleri çok iyi yöneten oyun aklı var. Bugünkü başarısı tesadüf değil.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: 'BÜYÜK TAKIM ÇALIŞTIRAMAZ' DİYENLERE BİLGİSİYLE, BECERİSİYLE TOKAT ATTI

“Sergen Yalçın, “Büyük takım çalıştıramaz” diyenlere bilgi ve becerisiyle tokat attı. Hem de içi boşaltılmış kadro ve imkansız denen kadroyu dirilterek. Maşallahı var. Teknik adamlık zeka işidir.

MEHMET ÖZDİLEK: TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE MÜKEMMEL, ÇOK DA BAŞARILI

Sergen bizim kardeşimiz. Teknik adamlığı mükemmel, çok da başarılı, bu sezon gerekli destek verilirse takımı şampiyon yapacak.

FEYYAZ UÇAR: SERPİL HAMDİ TÜZÜN'ÜN ÖĞRETTİKLERİNİ UYGULUYOR

Çok başarılı olacağına inanıyorum. Her zaman öyle söyledim. Futbol zekasına, aklına güveniyorum. İnsanlar üzerinde, oyuncular üzerinde etkiye güveniyorum ve oyun anlayışını beğeniyorum. Günümüz teknik adamı ‘pas yapayım top bende kalsın’ anlayışı ile sahaya çıkıyor. Sergen’de öyle bir şey yok. Serpil Hamdi Tüzün’ün öğrettiklerini uyguluyor. Bu da oyunu güzelleştiriyor.

ULVİ GÜVENEROĞLU: KLOPP VE MOURINO SINIRLI İMKANLARLA SERGEN YALÇIN'IN YAPTIĞI YAPAMAZDI

Sergen benim gözümde ne Klopp ne Mourinho... Daha üst düzey teknik adam. Düşünsenize elinizdeki kadrodan 11 kişi terk etmiş gitmiş, kaleci bırakmış takımı 3. yaptı. Bu sene ise sınırlı imkanlarla bitti denilen kadroyu zirveye çıkardı. Futbolculuk döneminde de kazanmak için her türlü zekasını kullanırdı.

İLHAN MANSIZ: GENÇ HOCALARIN ÖNCÜSÜ, BİTTİ DENEN FUTBOLCULARI DİRİLTTİ

Futbol zekası müthiş, sahada oyun kurgusu rakip kim olursa olsun fark etmiyor. Sergen Yalçın genç teknik direktörlerin öncüsü olarak önemli mesaj verdi. Demek ki genç teknik direktörler de imkan verilirse başarılı olur. “Bitti” denilen futbolcuları resmen diriltti.

RIZA ÇALIMBAY: EN BÜYÜK ÖĞRETMENİ SERPİL HAMDİ TÜZÜN'DÜ

Sergen futbolcu iken de akıllıydı. Sergen futbolcu iken bir sürü takım gezdi bir sürü teknik adam gördü. En büyük öğretmeni Serpil Hamdi Tüzün hocaydı zaten. Beşiktaş çok iyi takım. Çalıştığı takım çok iyi. Akıllı davrandığı takdirde büyük başarılara mutlaka imzalar atacaktır.

GÖKHAN KESKİN: HER ŞEYİN YANITINI YİNE SAHADA VERİYOR

Bize Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğü konuşmak düşmez. Adam futbol oynarken de teknik adam iken de her şeyin yanıtını sahada veriyor. Adamın teknik direktörlüğünü görmüyor musunuz. Sergen, Yıldırım Demirören başkanlığı döneminde altyapıdan Necip, Orhan, Ali Küçik’leri çıkardı. Bu kadar olayı sahipleneceğini düşünmedim. Herkesi yanılttı. Altyapıdan çalıştırdığı tüm oyuncular başarılı oldular. Teknik direktörlüğünün çıraklık döneminde çok iyi takımlara kişilik sağladı ve kümede tuttu.