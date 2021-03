Sergen Yalçın her yerde kazanır

Süper Lig’in lideri Beşiktaş ortaya koyduğu futbolla birçok rakip taraftarın dahi takdirini alan bir performansa imza atıyor. Sezon başında diğer rakipleri kadar şans tanınmayan Beşiktaş ligin zirvesine kadar çıktı. Burada kuşkusuz Sergen Yalçın’ın futbolculuğundaki gibi şahsına münhasır teknik adamlığının etkisi büyük.

HOCANIN STiLi HEP KAZANMAYA DÖNÜK

Kartal’ın Brezilyalı savunmacısı Welinton’un hocasıyla ilgili dünkü idmanda “Sergen Yalçın kazanmaya dönük bir oyun anlayışına sahip. Alanya’da da bu böyleydi. Burada büyük takım faktörü var ve kupa kazanmanızı bekliyorlar. Neticede büyük takım ama hocanın stili aynı” sözleri de bu durumu açıkça ortaya koyuyor.

30 YILDIR GiTTiĞi HER YERDE FARKINI GÖSTERDi

Gerçekten Sergen Yalçın altyapısından yetiştiği Beşiktaş’ta A takımla sahaya çıktığı ilk maç olan 1 Eylül 1991’den şu zamana kadar geçen yaklaşık 30 yıllık süreçte her zaman stil sahibi ve zeki bir futbolcu-teknik adam olarak sahaya çıktı. Gittiği her takımda farkını her zaman gösterdi Sergen Yalçın.

iYiLEŞTiRiCi YÖNÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Aktif futbolculuk hayatını sonlandırıp teknik adam olarak kulübedeki yerini aldığında da çizgisini koruyan Yalçın, futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlığında da açık sözlü, alaycı, dobra, hazır cevap, eleştirel ve gerçekçi kimliği ile öne çıktı. Sıkıntılı futbolcuları yeniden hayata döndürerek iyileştirici yönünü de açıkça ortaya koydu.

SAHA DIŞINDA DA 10 NUMARA

Sadece saha içi ya da kulübede değil futbol dışındaki mecralarda da yıldızlaştı Sergen Yalçın.

1- Futbolculuğu döneminde ve sonrasında verdiği röportajların videoları halen izlenme rekorları kırıyor.

2- Teknik direktörlük yapmadığı dönemde köşe yazarlığı ve TV yorumculuğu yaptı.

3- Yetenek Sizsiniz adlı televizyon programında 2 sezon boyunca jüri üyeliği yaptı.

4- Gani Müjde’nin yönettiği 2014 yapımı Sil Baştan dizisinde kendisini canlandırdı.

5- TV’de eski futbolcuların katıldığı Devler Ligi futbol turnuvasında görev aldı.

6- Bir PVC firmasıyla bir bankanın reklamında oynadı.

