Sergen Yalçın gençlere sarıldı

İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 07:00

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sezonda alt yapıdan en az 4 oyuncuyu A takıma alacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladıklarını belirtirken takımda gidecek ve kalacakların listesini Başkan Serdal Adalı ve yönetime sezon sonu vereceğini söyledi.

Yalçın, yaz dönemi sadece transfere yönelmeyeceklerini, alt yapıdan da yeni isimler çıkaracaklarını belirterek, “Sezon sonunda şu anda sisteme uymayan 5 oyuncu ile yollarımız ayrılacak. Scout ekibimiz ile yeni dönemde mücadele eden, takım için savaşan bir oyuncu grubu kuracağız” ifadelerini kullandı.

KUPA SONRASI NETLEŞECEK

Yalçın şöyle devam etti: “Bu sezon maalesef şampiyonluk yarışında geride kaldık, en azından kupayı kazanmak istiyoruz. Kupa sonrası kalacak ve gideceklerin isimler netleşecek. Alt yapı koordinatörü Serdar Topraktepe ile çalışmalarımız sürüyor.”

