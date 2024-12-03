"Sergen Yalçın 'gel derlerse gelirim' diyor, o zaman gideceksin!" | Bir teklif var, büyük ihtimal kabul edeceğim

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Beşiktaş’ta belki de tarihindeki en kaoslu günler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray ile puan farkı 13’e yükselirken taraftar yine Kasım ayında potadan uzaklaşmaktan dolayı yönetimi eleştirdi. Samet Aybaba’nın açıkladığı söylemlerden, Danışman Brad Friedel’in transferlerden komisyon aldığı iddiası ve tüm transferleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul’un yaptığını iddia etmesi camiada deprem etkisi yarattı. Beşiktaş’ta yaşanan bu sorunlar ve kulubün nasıl tekrar güzel günlere döneceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlılarda forma giymiş ve kulübün dinamiklerini iyi bilen efsane isimler İbrahim Toraman, Oktay Derelioğlu ve Ali Tandoğan, Spor Arena’ya çok önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş camiasının bu konumdan nasıl çıkacağını ve futbol takımının olası teknik direktör seçimi hakkında yorumlarda bulundular.

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Efsane isimlerin açıklamaları şöyle:

İBRAHİM TORAMAN (2004-2014):

“BİRLİK VE BERABERLİKTE AŞAMAYACAĞIMIZ DURUM YOK”

Öncelikle Beşiktaşımızın içinde bulunduğu durumdan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Ama biz Beşiktaşız. Daha önce “FEDA” döneminde de bazı olumsuz durumlar yaşamıştık. Biliyorsunuz o dönemde de takım kaptanıydım. Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız durum yok.

“ÜZERİME DÜŞEN NE VARSA ANTRENÖR VEYA TARAFTAR OLARAK YAPMAYA HAZIRIM”

Beşiktaş benim ailem, benim yuvam. Yıllarca kaptanlık yapıp formasını terleterek elimden gelen en iyi hizmeti sağlamaya çalıştım. Bugün de üzerime düşen ne varsa, bir antrenör olarak bir taraftarı olarak yapmaya hazırım. Tüm taraftarlarımız ve camiamız müsterih olsun. Bu zor günlerde geçecektir.

OKTAY DERELİOĞLU (1993-1999):

“SERGEN YALÇIN 'GEL DERLERSE GELİRİM' DİYOR O ZAMAN GİDECEKSİN KAOSU DÜZELTECEKSİN”

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Şu anda evet gerçekten kulüp çok büyük bir kaosta nasıl kurtulur, nasıl bir yol haritası çizilir tabii ki bunu bilmek için işin iç yüzünü bilmek lazım. Bugün bir haber okudum, okuduğum haberde Sergen Yalçın’ın gelmek istemediğini çünkü kaosun çok fazla olduğunu ve bu sebepten Beşiktaş teknik direktörlüğünü istemediğini öğrendim. Bir şey var, bir laf var, gel derlerse gelirim diye, gel diyorlar o zaman gideceksin kaosu düzelteceksin şu anda kötü günde camianın ihtiyacı var sana kötü gün bugün. Bugün değilse ne zaman gideceksin ki?

“SERGEN YALÇIN’A BEŞİKTAŞ’IN İHTİYACI VAR”

Şu anda şunu belirtmem lazım Beşiktaş’ın ihtiyacı var Sergen Yalçın’a. Taraftar ihtiyacımız var diyor o zaman kaos falan dinlemeyeceksin gideceksin. Süleyman Seba‘dan sonra hangi başkan çok mükemmel yönetti ki Beşiktaş’ı hangi başkan çok iyiydi ki? Madem ihtiyaç duyuldu; kaos, o, bu, şu… zaten karışıklık olmasa van Bronckhorst devam ederdi. Bir şeyi bahane etmeyeceksin, profesyonelce düşünmeyeceksin, ihtiyaç varsa gideceksin.

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“BANA TEKLİF YAPILSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL EDERİM”

Bana teklif yapılmadı onu söylemek istiyorum ama teklif yapılsa hiç düşünmeden giderim Beşiktaş’a. Şu anda bana Makedonya’dan bir teklif var büyük bir ihtimal Makedonya’ya gideceğim çalışmak için. Artık çok fazla bizim tipte insan kalmadı yani 40 ile 50 yaş arası Beşiktaş’ın değerleri çok kalmadı. Güvenilir, emin ellere emanet edilmeli Beşiktaş. Baktığımız zaman Friedellar, van Bronckhorstlar, Valerian Ismaeller onlar bunlar geliyor güzel güzel tazminatları da alıyorlar hiçbir şey vermeden gidiyorlar. Ben kendi adıma söylüyorum bir kere bile bu şans bize verilmedi bu fırsatın verileceği günü bekliyorum.

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“TÜRK FUTBOLU ERİYİP GİDİYOR”

Maalesef Türk futbolu işi bilmeyenlerin elinde eriyip gidiyor. Sonuçta olan taraftara oluyor hatayı başkalarında aramaya yine devam ediyoruz. Kazanan da kaybeden de başta hakem olmak üzere kendimizi düzeltmeye çalışmıyoruz. Bugün baktığında Türkiye’de iki sene üst üste şampiyon olmuş takım bile bir olumsuzlukta direk hakemi suçluyor. Bir başkası yapı diyor çatı diyor ama kimse futbolu düzeltelim saha içine dönelim demiyor. Hep saha içinde bir savaş var.

ALİ TANDOĞAN (2005-2009):

“SAMET AYBABA GİBİ BİR BEŞİKTAŞLIYA DANIŞILMAMASI…”

Beşiktaş’ın şu anki durumu açıkçası içler acısı diyebilirim. Yani yaşanılan bu süreç, gelen yönetimin vaatleri, bu vaatleri yerine getirirken yaptığı transferler, transferlerin içerisindeki oluşan bütçenin yüksek oluşu, bu bütçeleri karşılama konusunda yaşadıkları sıkıntı ve zaten herkesin de bildiği gibi içeride Samet Aybaba gibi bir Beşiktaş tecrübesi olan bir insana danışılmadan birçok şeyin yapılması gibi etkenler Beşiktaş’ı bu duruma sürükledi. Kendi başlarına takım kurmaya çalışan bir yönetim gördük. Tabi bu da sonuç olarak işler kötü gittiğinde ve takım sonuç alamadığında her şeyin ortaya çıkmasını sağladı.

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“BANA GÖRE YAPILACAK TEK ŞEY BU YÖNETİMİN DE İSTİFA EDİP BİR AN ÖNCE KARARLAR ALMASI”

Şu anda yapılacak tek şey bana göre işin başındaki yönetimin de istifa edip bir an önce karar almaları. Bu durumla alakalı da bilmiyorum tam içeriğini açıkçası. Genel kurul kararı hemen alınabiliyor mu, sonra mı alınıyor bu kısımları tam detaylı bilmediğim için yorum yapamıyorum. Ancak şu an Hasan Arat’ın bıraktığı bir enkaz var ve bu enkazın içinde de bir yönetim var. Yeni gelen yönetim buradan nasıl toparlar durumu bilmiyorum tabii ki ama herkesin büyük tepkisi oldu bu açıklamalardan sonra. Bazen bazı olaylar kulüp içerisinde kalır ama bu yaşananlar içeride kalabilecek şeyler değildi. Bu sebepten ötürü işlerin şu aşamada çok zor olacağını düşünüyorum.

“TEKNİK DİREKTÖRDEN ZİYADE İÇERİDEKİ YAPININ DEĞİŞMESİ GEREKİR”

Bana göre teknik direktör konusunda Türk hoca mı olur yabancı hoca mı olurdan ziyade şu anda ki içerideki yapının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışındaki süreç daha farklı işleyebilir.