Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den Emre Mor'u istiyor! Başkanlar görüştü...

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Emre Mor transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilebir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Akdeniz ekibinin Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralamak istediği, Sergen Yalçın'ın da Emre'yi çok istediği ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen başka Süper Lig ekiplerinin de olduğu, Antalyaspor'un Fenerbahçe'nin vereceği kararı beklemeye çekildiği belirtildi.