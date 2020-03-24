Sergen Yalçın felsefe yapmıyor, futbolun gereklerini yapıyor

BEŞİKTAŞ’ta bu sezonun en çok alkış alan ismi olan Atiba Hutchinson, sezonun ikinci yarısında göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın’la çok iyi anlaştıklarını ve bunun da takıma pozitif olarak yansıdığını söyledi. “Sergen Yalçın felsefe yapmıyor, futbolun gereklerini ortaya koyuyor” diyen 37 yaşındaki futbolcu, “Biz çocuk değiliz. Disiplin konusunda eğitimliyiz. Sergen Yalçın futbolcuya nasıl davranılması gerektiğini biliyor” dedi.

BEŞiKTAŞ’I SEVDiĞiM iÇiN iNGiLTERE’Yi REDDETTiM

7 yıldır forma giydiği Beşiktaş’ı çok sevdiğini belirten Hutchinson, “Her futbolcu gibi benim de İngiltere’de oynama hayalim vardı. Eski hocamız Slaven Bilic beni İngiltere’ye istedi ancak benim ve ailemin Beşiktaş sevgisi bizi İstanbul’da tuttu” diye konuştu.

Orta sahada yan yana oynadığı Elneny ve takımın gol umudu Burak Yılmaz’ı değerlendiren Hutchinson, “Elneny ile çok iyi anlaşıyoruz. Zaten bu da performansımıza yansıyor. Birbirimizin açıklarını kapatıyoruz. Burak’ın ise Beşiktaş için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Kanatlardan biraz daha beslense çok fazla gol atar” dedi. Koronavirüs salgını ve liglerin ertelenmesi ile ilgili görüşlerini de açıklayan Kanadalı, şöyle konuştu: “Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyoruz. İnsanlık tehdit altında. Bu nedenle devletin verdiği her karara uyuyoruz ve evden dışarı çıkmıyoruz.”