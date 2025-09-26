Sergen Yalçın: 'Devrim gibi daha çok genç gelecek'

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor’a karşı 4-0 kazanılan erteleme maçında görev verdiği Devrim Şahin’den övgüyle bahsederken kulüplerin alt yapıdan gelen gençlere önem vermesi gerektiğini söyledi.

Kendisinin de Beşiktaş alt yapısından geldiğini belirten Yalçın “Geçmişte nasıl kaleyi Ersin’e bıraktıysam, Rıdvan, Kartal, Güven gibi gençlere şans tanıdıysam ileride de aynısını yapacağım. Kimse merak etmesin. Beşiktaş’ın kurtuluşu alt yapılarda” dedi.

Yalçın, ayrıca “Beşiktaş alt yapısı çok zengin... Devrim gibi bir çok genç daha gelecek, onlara da şans vereceğim” diye konuştu.