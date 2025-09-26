×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sergen Yalçın: 'Devrim gibi daha çok genç gelecek'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Sergen Yalçın: Devrim gibi daha çok genç gelecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın “Geçmişte nasıl Rıdvan, Kartal, Güven gibi gençlere şans tanıdıysam ileride de aynısını yapacağım” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor’a karşı 4-0 kazanılan erteleme maçında görev verdiği Devrim Şahin’den övgüyle bahsederken kulüplerin alt yapıdan gelen gençlere önem vermesi gerektiğini söyledi.

Kendisinin de Beşiktaş alt yapısından geldiğini belirten Yalçın “Geçmişte nasıl kaleyi Ersin’e bıraktıysam, Rıdvan, Kartal, Güven gibi gençlere şans tanıdıysam ileride de aynısını yapacağım. Kimse merak etmesin. Beşiktaş’ın kurtuluşu alt yapılarda” dedi.

Gözden KaçmasınSüper Ligde 7. haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!Haberi görüntüle

Yalçın, ayrıca “Beşiktaş alt yapısı çok zengin... Devrim gibi bir çok genç daha gelecek, onlara da şans vereceğim” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!