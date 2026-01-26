×
Spor Haberleri

Sergen Yalçın: 'Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 22:42

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Beklemediğimiz bir skor, kazmamayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar.

KONSANTRASYON SORUNU

Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik.

HERKESİN BAŞINA GELEBİLİYOR

İkinci yarı inanılmaz, yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık. Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal! Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç

SON DAKİKADA İŞLER BOZULDU

Planlamamızda yer almayan oyuncularla ayrıldık daha çok. Bu nedenle önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, santrfor ve kenar... Aslında 2-3 tanesini bulmuştuk ama son dakikada işler bozuldu. Çalışıyoruz.

