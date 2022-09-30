'Sergen Yalçın bunu beğendi!' Ayakkabı bağlarken at yarışı izleyen Jokic...

Haberin Devamı

NBA'de son iki sezonun en değerli oyuncusu seçiilen Nikola Jokic'in ayakkabılarını bağlarken telefonundan at yarışı takip ettiği video sosyal medyada çok konuşuldu. Sırp yıldızın görüntüsünü Denver Nuggets sosyal medya hesabı; "Yarı zamanlı basketbolcu, tam zamanlı at yarışı meraklısı" diyerek paylaştı.

SERGEN YALÇIN'IN UNUTULMAZ ANISI AKILLARA GELDİ

Jokic'in videosu, Türk sosyal medya kullanıcıları arasında 'Sergen Yalçın bunu beğendi' yorumları ve esprileriyle dolaşıma girdi. Çocukluğundan bu yana at yarışı sevdalısı olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde yaşanmış ve her anlatılışında gülümseten anısı akıllara geldi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Keskin anlatıyor:

"Beşiktaş'a ilk geldiğinde Sergen'i benim yanıma verdiler. Daha 17 yaşındaydı. 'Al bu çocuğu göz kulak ol, at yarışı oynuyormuş' dediler. Aradan iki hafta geçti bir baktım ben, Metin ve Sergen beraber at yarışı kuponu yapıyoruz."

Haberin Devamı

Sergen Yalçın bu anı ve at yarışı sevdasıyla ilgili şunları söylüyor: Gökhan'ın anlattığı doğru. At yarışı oynamaya 10 yaşında başladım. Sürekli kamplarda olduğumuz zaman çok canımız sıkılıyordu. Antrenman, uyku ve yemek haricinde bir şey yok. O zaman oyun konsolları falan da yoktu. Bir meşgale lazım. Ben de 10 yaşımdan beri içinde olduğum için böyle vakit geçiriyorduk.