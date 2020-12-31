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Haber Giriş: 31.12.2020 - 22:28 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın, bu sözlerle patladı! "Taç düşsün başınıza..."

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kulübün Youtube kanalında yılbaşına özel açıklamalarda bulundu.

Kulübün Youtube kanalında konuşan Yalçın, Sivasspor maçında yaşanan tartışmalı taç pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Tartışılan taç pozisyonunun çok abartıldığını belirten Yalçın, "Maçın tamamını bir tane taç atışına bağladılar. Penaltı yok, kırmızı kart yok... Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Onları geçeceksiniz, onlar boş laf. Taç da taç! Ne taçmış, taç düşsün başınıza'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında Güven Yalçın'la bulduğu ilk golde taç tartışması yaşanmıştı.

Sivassporlu futbolcular, Güven'in golü sonrasında uzun süre golden önceki pozisyonda Rosier'in topu taçtan çevirdiğine dair itirazlarda bulunmuş, devre arasında ise Hakan Arslan, hakeme verdiği tepki nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Sergen Yalçın, bu sözlerle patladı Taç düşsün başınıza...

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