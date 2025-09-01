Sergen Yalçın: 'Böyle başlamak istemezdim, bu şekilde olmaz'

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Böyle başlamak istemezdik. Çok ani oldu. Fotoğrafın bütününe bakınca, çok oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizim adımıza oyunla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Kendi içimizde konuşacağız. Yapılacak çok iş var. Çok ciddi zaman lazım. Biz bunları yaparız, sorun değil. Birçok şeyi değiştirebiliriz bir süre zarfında. Konuşacak çok şey var ama burada değil, kendi aramızda...

BU ŞEKİLDE OLMAZ!

Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz.

Haberin Devamı

CİDDİ BİR DEĞİŞİM OLMASI GEREKİYOR

Bundan önceki maçlar beklentinin, seviyenin çok altında. Bugünkü maç da öyle. Oyunculara da söyledim. Maçlar böyle oynanmıyor, maçlar farklı oynanıyor. Çok farklı olması gerekiyor. İstek ve arzunun daha farklı olması gerekiyor. Mutlaka ciddi bir değişim olması gerekiyor. Elimizde bunu yapabilecek oyuncular da var. Çok konuşulacak şey var ama burada değil