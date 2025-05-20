Sergen Yalçın, Beşiktaş için çıkan Ronaldo iddialarını değerlendirdi! 'Bedava gelse almam'

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Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalındaki 'Falso' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, İngiliz basınının yazdığı Ronaldo - Beşiktaş iddialarını değerlendirdi.

"RONALDO BEDAVA GELSE ALMAM"

Ronaldo transferine net olarak karşı çıkan Sergen Yalçın, "Ne Ronaldo'su ya! Ronaldo mu kaldı. Marka transferi yapacağım, parayı vereceğim diyorsan gelsin bizim statta sahaya çıksın diyorsan al. Teknik direktör olarak soruyorsan bana bedava gelse almam. Almam hocam, bedava gelse almam!" dedi.

"40 YAŞINDA ADAMI NEDEN ALASIN?"

Sözlerine Ronaldo'nun eskisi gibi olmadığını söyleyerek devam eden Yalçın, "Eskidendi o. Ben almam, alana da bol şans. Bedava gelse almam o kadar diyorum. Hoş bedava gelmez zaten dünyaları ister. 40 yaşında adamı niye alasın? Fiziken de hiç iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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"LOCA SATMAK İÇİN BU FUTBOLCUYA GEREK YOK"

Ronaldo'nun gereksiz transfer olacağını dile getiren Sergen Yalçın, "Marka değerim artsın, hava yapacağım, çok param var diyorsan al. Benim fikrimi soruyorsan ben almam. Büyük camiaların kombinelerinin hepsi zaten satılıyor. Loca satmak için de bu futbolcuyu almana gerek yok, iyi bir kadro kurarsan locayı satarsın. Futbol artık çok değişti." sözlerini kullandı.

5 SEÇENEKTEN BİRİ BEŞİKTAŞ

Portekizli yıldızın Al Nassr'daki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Suudi ekibinde kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Ronaldo için 5 kulüp gündeme geldi. Mirror'un haberine göre Cristiano Ronaldo için 5 seçenek var. Bu seçenekler arasında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bulunuyor.