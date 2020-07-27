Sergen Yalçın: 'Beşiktaş için bitmiş takım diyorlardı'

Spor Arena / İsmail ER - Sezon ortasında geldiği Beşiktaş’ı lig üçüncüsü yapan teknik direktör Sergen Yalçın, göreve geliş sürecini ve sonrasında yaşananları Hürriyet’e anlattı. “Beşiktaş’a gelirken ‘bitmiş bir takımı neden alıyorsun’ diyenler oldu” ifadesini kullanan Yalçın, “Bazıları böyle söylese de ben takıma inanıyordum. Beşiktaş, nerede olursa olsun hedefsiz kalamaz. Oyuncularımı hedefe motive etmek için ekibimizle birlikte büyük çaba sarf ettik” diye konuştu.

ÇOK İYİ BİR SİNERJİ YAKALADIK

Görev sürecindeki başarısında kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimin büyük payı olduğunu belirten Yalçın, “Başkanımız ve yönetimi ile çok iyi bir sinerji yakaladık. Futbolcuların paralarını ödemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yeri geldi ceplerinden verdiler, yeri geldi özel hayatlarından fedakarlık yaptılar” dedi.

'O MAÇLAR BİZİ YARIŞTAN KOPARIRDI'

Pandemiden sonra oynadıkları 8 maçtan 6’sını kazanıp 2’sini kaybettiklerini hatırlatan Sergen Yalçın, “8’de 8 yapsaydık şampiyonluk yakındı. Ama yenildiğimiz Antalya ve Kayseri maçları bizi yarıştan kopardı. O maçları hatırlamak istemiyorum” şeklinde konuştu.

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