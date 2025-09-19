×
Futbol Haberleri

Sergen Yalçın: 'Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 22:36

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında.

ZAMAN LAZIM

Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz.

O SEVİYENİN ÇOK ALTINDAYIZ

Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik.

