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Sergen Yalçın, A Milli Takım ile ilk idmanına çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Sergen Yalçın#TFF
Sergen Yalçın, A Milli Takım ile ilk idmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 23:26

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplandı ve ilk çalışmasını yaptı.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

SERGEN YALÇIN İLE İLK İDMAN

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk idmanı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Isınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Sergen Yalçın, A Milli Takım ile ilk idmanına çıktı

Dün kulüp takımlarıyla oynadıkları müsabakalarda belirli bir sürenin üzerinde forma giyen milli futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Ayrıca tedavisi devam eden milli oyuncu Aral Şimşir, bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalıştı.

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İdmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da yerinde takip etti.

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RAKİPLER BELÇİKA VE FRANSA

Milli takım, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

A Milli Takım, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

 

 

 

 

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#Milli Takım#Sergen Yalçın#TFF

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