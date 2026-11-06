Sergen Yalçın, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! İşte kadroda yer almayan isimler

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Saat 14.00'te başlayan toplantı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz.

Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak.

Milli Takım her oyuncuya ve her basın mensubuna açık. Burası halkın Milli Takım'ı. Daha işe başlamadan lütfen olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.

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Yapay zeka kadroya almak istemediğiniz oyuncuyu kadroya almanızı önerirse, ne yapacaksınız?

Sergen Yalçın: "Sonuçta kararı veren benim. Yapay zeka işin biraz formalitesi aslında... (Gülerek). Kararı verecek olan biziz tabii ki..."

"TELEFONU AÇMADILAR" İDDİALARI

"Doğru bilgileri alıp, doğru haber yapalım. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok. Oyuncularımız hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek size zarar verir. Burası halkın Milli Takım'ı. 60'a yakın oyuncudan oluşuyor havuz. 26 oyuncu çağıracağız. Son dakika bir kaleciyi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardık. Başakşehir'in kalecisi sakatlandı."

KENAN YILDIZ'IN DURUMU

"Kenan Yıldız sakat olmasına rağmen gelmek istedi. Juventus ise tedaviye orada devam etmesini istedi, biz de kabul ettik."

BERKE ÖZER HAKKINDA

"Berke Özer ile ilgili büyütecek bir durum yok. Konuştuk ve gelmek istedi. Genç ve uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edecek."

"Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maç ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönenler var. %100 olmayanlar var. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız. İnşallah iyi olacak. Sizden istediğimiz ise bize yardımcı olmanız."

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"Hikayeler hep yeniden yazılır, bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak. Bizim Çocuklar ile birlikte bu yolda, bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum."

"Arda Güler çok genç bir oyuncu, ciddi çıkış yapmış bir oyuncumuz. Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız. Henüz oyuncu ile konuşmadık."

- Hakan Çalhanoğlu hakkında

Oyuncular tartışılabilir, yargılanabilir. Maç oynayalım öyle yargılayın. İşe başlayalım, bakalım ne olacak. Sonra yargılayın ve eleştirin. Bu işiniz ve doğal hakkınız ama önce işe başlayalım."

KADRO AÇIKLANDI

Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadro şu şekilde oldu:

Kaleciler

- Berke Özer

- Ersin Destanoğlu

- Serhat Öztaşdelen

- Uğurcan Çakır

Defans

- Abdülkerim Bardakcı

- Ahmetcan Kaplan

- Emirhan Topçu

- Eren Elmalı

- Ferdi Kadıoğlu

- Merih Demiral

- Mustafa Eskihellaç

- Ozan Kabak

- Zeki Çelik

Orta saha

- Arda Güler

- Can Uzun

- Hakan Çalhanoğlu

- İsmail Yüksek

- Orkun Kökçü

- Salih Özcan

Forvet

- Aral Şimşir

- Barış Alper Yılmaz

- Deniz Gül

- Enes Ünal

- İlhan Fakılı

- Oğuz Aydın

- Yunus Akgün

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KEREM AKTÜRKOĞLU VE İRFAN CAN KAHVECİ YOK

Son milli takım kadrosunda yer alıp Sergen Yalçın'ın kadroya çağırmadığı futbolcular:

Altay Bayındır

Okan Kocuk

Adil Demirbağ

Samet Akaydin

Bartuğ Elmaz

Demir Ege Tıknaz

Melih Kabasakal

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu