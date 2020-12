Sergen Yalçın 2005’teki maçta da kenardaydı

Beşiktaş zayıf kadro ve çok sayıda eksikle, maçın büyük kısmını 10 kişi götürmesine rağmen maçı kazanan taraf oldu ve 15 sene sonra Fenerbahçe deplasmanında kazanamama serisine son verdi. Maçtan sonra sıklıkla duyduğumuz gibi Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda son yendiğinde Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın kaptanıydı. Maçın aynı skorla bitmesi bu derbinin birçok ortak noktasından sadece biri. İkincisi Sergen Yalçın. Ama bilinen ve sosyal medyada yazılanın aksine Sergen o gün sahada yoktu... Sakat olduğu için yedek bekledi ve oyuna girmedi... Yani o maçta da tıpkı bu maçta olduğu gibi, kenardaydı...

2005’TE ÇALIMBAY ŞiMDi SERGEN-NECiP

İki maçta da Beşiktaş 10 kişi kaldı. 15 sene önceki o maçın kazanılmasında, Beşiktaş’ın altyapısından çıkan bir isim Rıza Çalımbay önemli rol üstlenmişti. Dünkü maç, yine altyapıdan çıkan başka isimler, Necip ve Sergen’in hanesine yazıldı. Fenerbahçe o gün alkışlanmıştı yenilgiye rağmen... O gün Fenerbahçe’nin kaybedeceği hiç düşünülmemişti. Önceki gün Fenerbahçe’nin kazanacağı hiç düşünülmedi...

YENEN DE ATILAN GOLLER DE PLAN DAHiLiNDE DEĞiLDi

Serdar Aziz ve Caner’in yokluğu maçın en çok sorgulanan eksikleriydi. Lemos ve Tisserand’ın birlikteliği ve uyumu (ya da uyumsuzluğu) son haftaların banko ismi Serdar’ın yokluğunu kapatmaya yetmedi. Solda Caner yerine Novak tercihi bir diğer eleştirilen nokta oldu. Erol Bulut maç sonu yayıncı kuruluşa oynanan futbolu yetersiz bulduğunu söyledi ve “Yediğimiz gollere bakınca sistem ve plan dahilinde atılmış goller değil” dedi. Haklı. Atılan goller de öyle değildi gerçi.

PLAN VE SiSTEMLi GOL

Plan ve sistemli atılan gol kategorisinde Messi’yi izledik bu hafta. Arjantinli yıldızın, Barcelona’nın sahasında ağırladığı Osasuna’yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı gol, Diego Maradona’nın Newell’s Old Boys’ta oynarken attığı golün birebir kopyasıydı. Maçın son golünü kaydeden Messi’nin gol sevincinden formasının altındaki formaya her şeyi önceden planladığı ve 25 Kasım’da hayatını kaybeden Diego Maradona’yı onurlandırmak için bunu yaptığı maçtan sonra ortaya çıktı. Messi bu anlamda benzersiz bir #tbt yaptı da nasıl yaptı? Daha önce de Maradona’nın başka gollerinin aynılarını atmıştı da nasıl? Bu nasıl planlanır ve yapılır? Siz bu yazıyı okurken yazarınız hala bu noktayı çözmeye çalışıyordu.

POZiTiF VAKALARIN GÖLGESiNDE...

Her takımın her hafta ‘basit goller’ yediği bir ligde; her hafta aynı oyunu sahaya koyan, attığı goller sistem ve plan dahilinde, yediği goller kendi hatalarından ziyade rakibin oyun planı çerçevesinde değerlendirilebilecek kaç gol izliyoruz?

Dahası pandemi yüzünden bu ne kadar olası? Her takımda pozitif vaka sayıları hızla artarken ve çember herkes için iyice daralmışken, her hafta bu maçlara çıkmak zorunda olan ve ilk 11 seçimlerinde alıştığımız sakat ve cezalı sütunlarına bir de ‘pozitif’ hanesi eklenen takım ve sporculardan hafta boyunca doğru antrenman, ince ince çalışılmış bir taktik ve sahada üstün performans beklemek doğru mu?

SERiLERi BiTiRMEK KADAR YAKALAMAK DA BAŞARI ASLINDA

Herkes Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki yenilmezlik serilerinin bittiğini yazıyor. Galatasaray 20 sene, Trabzonspor 23 sene ve Beşiktaş da 15 senelik yenilmezlik serisine son verdi. 23-20-15... Başarı bu serileri bitirmek kadar, yakalamakta aslında.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...