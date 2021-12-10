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Sergen Yalçın, 15 dakika süren toplantıda istifa etti! İşte Çebi - Yalçın görüşmesinin detayları

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ahmet Nur Çebi
İsmail ER

Siyah beyazlı kulüpte Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Yalçın, dün başkan Çebi ve asbaşkan Kocadağ ile yaptığı toplantıda istifasını sundu. Sergen Yalçın, sadece ‘15 dakika’ süren görüşmede, “Beşiktaş’ın daha fazla zarar görmemesi adına görevi bırakıyorum. Hak edişlerimin dışında bir şey istemiyorum” dedi.

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Tarihi bir çöküş yaşayan Beşiktaş’ta beklenen oldu ve Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Abdullah Avcı’nın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 30 Ocak 2020’de tam 22 bin taraftarın katıldığı bir imza töreniyle başlayan Yalçın, 679 gün koltukta oturabildi.

Son olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki Dortmund maçında alınan 5-0’lık mağlubiyet sonrası üzerindeki baskı daha da artan Sergen Yalçın, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı sadece ‘15 dakika’ süren bir toplantı sonucunda görevi bırakma kararı aldı.

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Hayatımda böylesini yaşamadım

Son 6 aylık süreçte teknik direktörlük kariyerinin en başarılı ve en başarısız dönemini yaşadığını anlatan Yalçın, görevi bırakma kararını ve gerekçelerini şöyle ifade etti: “Taraftarımızın büyük desteğiyle göreve geldim, geçen sezon iki kupa birden kazandırdım ama bu sezon hem benim hem de camiam adına tam bir hayal kırıklığı oldu. Sezona doğru dürüst kamp yapamadan başladık, arkasından kulüp tarihinde görülmemiş sakatlıklar ve formsuzluklar yaşandı. Ondan sonra da düşüş başladı ve bir türlü durduramadık. Teknik direktörlük kariyerimde böyle bir durumu yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi.

Durumu düzeltmeye çalıştık ama olmadı

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Geçen sezon iki kupa kazandıran teknik ekibimle birlikte bu sene de elimizden gelen bütün çabayı gösterdik ama olmadı. İstediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Bu şartlarda ayrılmam, en doğrusu diye düşünüyorum. Şahsım ve sizlerden ziyade Beşiktaş zarar görüyor,
buna üzülüyorum. Aslında daha önce gidebilirdim fakat ‘Zoru görünce kaçtı’ demesinler diye devam ettim. Ama gördüm ki, bazı şeyler zorla olmuyor. Bu zamana kadarki hak edişlerimin dışında prim vs. hiçbir şey istemiyorum.” Başkan Çebi, hizmetlerinden dolayı Sergen Yalçın’a teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarı diledi.

 

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ahmet Nur Çebi

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