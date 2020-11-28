Sergen Yalçın: 1 - Erol Bulut: 1

Ülker Stadyumu’nda yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Erol Bulut ve Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyerlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırırken, ligin ilk yarısında Sergen Yalçın’ın hocalığını yaptığı Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu mücadelenin ilk yarısında Alanyaspor 3-0 öne geçerken, Sergen Yalçın’ın ekibi Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda 2 gol bulmuş ancak sahadan puansız ayrılmıştı.

Ligin ikinci yarısında Beşiktaş’ın başına geçen Yalçın, bu kez Alanyaspor deplasmanında siyah-beyazlı ekibin hocası olarak boy gösterdi. Erol Bulut’un ekibi bu maçta Juniors Fernandes’in golüyle ilk yarıyı önde kapatsa da, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı ikinci yarıda Burak Yılmaz’ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Teknik adamlık kariyerinde 2 kez karşılaşan Erol Bulut ve Sergen Yalçın, bu maçlarda birer galibiyet elde ederken, her ikisi de bu galibiyetleri deplasmanda yaşadı.

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