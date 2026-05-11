Sergen Yalçın: '1-2 süreyle acı çekeceğimizi söylemiştim!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta 2-1’lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Sergen Yalçın’ın yaptığı açıklamalar, siyah beyazlı camianın gündemine bomba gibi düştü. Maç öncesinde ve sırasında futbolcularıyla birlikte taraftarlarca protesto edilen tecrübeli çalıştırıcı, sitem dolu ifadeler kullandı.

“Taraftar bırak derse bırakırım. Beşiktaş’ta kaç kupada katkım olduğuna bakın. Biraz sabır istedik. Çok fazla bir şey istemedim ama sabır ve güven kalmamış” ifadelerini kullanan Yalçın, büyük yankı yaratan bu sözlerine dün açıklık getirdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş camiası sabırlı olmak zorunda

İstifayı düşünmediğinin altını çizen ve görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini belirten Yalçın, “Görevimin başındayım. Yönetimle gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Ne demek istifa!. Görevimi tamamlamadan gitmeyi düşünmüyorum. Ben, doğruları konuşan bir insanım. Kadroda yeniden yapılanmaya gitmek zorunda olduğumuzu ve yeni kuracağımız takımın oturması için de zamana ihtiyacımız olduğunu defalarca söyledim. ‘1- 2 yıl acı çekeceğiz’ dedim. Yani, herkesin sabırlı olması gerektiğini anlattım” dedi.