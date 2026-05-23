Sergej Jakirović'ten Acun Ilıcalı yorumu: 'Onsuz hiçbir şey başaramazdık!'

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde karşılaştığı Middlesbrough'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, Premier Lig'e yükseldi.

Mücadelenin ardından Kaplanların Teknik Direktörü Sergej Jakirović, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZORLANDIK AMA BAŞARDIK"

Duygularını dile getiren Jakirovic, "İnanılmaz bir duygu, gözlerime inanamıyorum. Çok zorlandık ama başardık." dedi.

"McBURNIE, BU TÜR MAÇLARI OYNAMAYI SEVİYOR"

Mücadeleyi değerlendiren başarılı teknik adam, "Maçtan önce de söylediğim gibi, topu kendilerinde tutmaktan büyük keyif alıyorlar. Tamam, çok net fırsatlar yakalayamadılar ama 15. dakikadan sonra dizilişimizi değiştirdik. Crooks, Oli McBurnie'ye yardım etmeye çalıştı." sözlerini sarf etti.

Şampiyonluğu getiren golü kaydeden McBurnie de bir parantez açan Jakirovic, "Oli'nin golü çok iyiydi. Oli bu tür maçları oynamayı seviyor. 15 gol atacağı konusunda anlaşmıştık. Normal sezon en kötüsüydü, sonra tamamen yeni bir turnuvaya başladık ve orada kaç puan kazandığınız önemli." şeklinde konuştu.

"ACUN ILICALI BİZE YÜZDE 100 DESTEK VERİYOR"

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya da değinen Bosnalı teknik direktör, "Acun Ilıcalı, bize yüzde 100 destek veriyor, onun güveni olmadan hiçbir şey başaramazdık. Bu, bu ligdeki her teknik direktör için hayati önem taşır. Bulunduğum konumdan memnunum, kulüp yönetimi neye ihtiyacım olduğunu ve futbol stilimi biliyor. Aynı frekanstayız ve bu çok önemli." ifadelerini kullandı.