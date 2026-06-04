Sergej Jakirovic'ten Acun Ilıcalı açıklaması: 'Bana yeni sözleşme hazırladığını söyledi!'

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Premier Lig'e yükselme zaferi yaşayan Teknik Direktör Sergej Jakirovic, Hırvat basınından Sportske Novosti'ye Premier Lig hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Jakirovic, Ligde kalıcı olabilmek için 12 ila 15 transfer yapılması gerektiğini belirtti.

Sergej Jakirovic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"İNSANLAR SOKAKTA VE GİTTİĞİM HER YERDE YANIMA GELİP TEBRİK EDİYOR"

"İlk günlerde bazen kendimi çimdiklemem gerektiğini düşündüm; tüm bunların gerçekten yaşandığından, Premier Lig'e yükseldiğimizden emin olmak istiyordum.

O kadar çok mesaj aldım ki, insanlar sokakta ve gittiğim her yerde yanıma gelip tebrik ediyor. Ancak şimdi maçımızın Hırvatistan'da da ne kadar izlendiğini ve takip edildiğini fark ediyorum. Geçen yıl ben de televizyondan Sheffield United ile Sunderland arasındaki, dünyanın en büyük ödülüne sahip maçlardan birini izlemiştim. Şimdi ise tüm bunların bir parçası olarak doğrudan saha kenarındaydım. Ancak hemen bizi bekleyen işi düşünüyor ve hızlıca ayaklarımı yere basıyorum."

Haberin Devamı

"12 İLA 15 YENİ TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Premier Lig'de kalıcı olabilmek için kaç takviyeye ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz?

"Bu sezonun yükünü çeken 12 ana oyuncudan oluşan iskelet kadronun kalacağını düşünüyoruz. Bu da 12 ila 15 yeni transfer yapmamız gerektiği anlamına geliyor."

"OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Bu oldukça yüksek bir sayı. Kaliteli oyuncular getirebilmek için ciddi bir transfer bütçesine de ihtiyacınız olacak. Bu konuda kulüp sahibiyle konuştunuz mu? Premier Lig'e çıkarak doğrudan 250 milyon euro kazandınız. Diyelim ki bunun yarısını transferlere ayırdınız...

"Kulüp sahibiyle konuştuk ancak para konusunda net bir şey söylemedi. Oturup konuşacağız. Ancak bazı verileri biliyoruz. Geçen sezon Championship şampiyonu olan Coventry, transferlere yaklaşık 40 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor. Ancak onlar zaten iki yıldır Premier Lig hedefiyle pahalı ve güçlü bir kadro kurmuş durumdaydı. Ipswich'in ise yaklaşık 80 milyon euro hazırladığı söyleniyor.

Haberin Devamı

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Sunderland geçen yaz Premier Lig'e yeni yükselen bir ekip olarak transferlere yaklaşık 120 milyon euro harcadı ve sezonu yedinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti aldı."

"EN ÖNEMLİSİ ARTIK HERHANGİ BİR YASAĞIMIZ YOK"

Sunderland'ın yaptıklarını beğeniyor musunuz?

"Sunderland benim için bir yol gösterici. Kulüpte, nispeten daha ucuz ama çok kaliteli oyuncuları özellikle Belçika ve Fransa'dan çok iyi tespit ettiler. Transferler için 120 milyon euro alabilsek... Bu artık bir hayal olurdu. O kadar bütçemiz olacağını sanmıyorum ama göreceğiz. En önemlisi artık herhangi bir yasağımız yok, bonservis ödeyebiliyoruz. Daha önce scout olarak çalışan ve oyuncu piyasasını çok iyi bilen çok iyi bir sportif direktörümüz var: Jared Dublin."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hakan Safi seçim vaadi vermişti! Dünyaca ünlü golcü için ilk resmi temas kuruldu Haberi görüntüle

"HER ZAMAN ORTAK NOKTADA BULUŞUYORUZ"

Son kararı kim veriyor, siz mi yoksa Dublin mi?

"Son söz bende ama çok iyi bir iş birliğimiz var ve her zaman ortak noktada buluşuyoruz. Çok karmaşık bir süreç değil. Dublin ve ekibi olası transferlerin listesini hazırlayacak, ardından birlikte eleme yapıp seçimlerimizi gerçekleştireceğiz."

"ACUN ILICALI BANA YENİ BİR SÖZLEŞME HAZIRLADIĞINI SÖYLEDİ"

Sözleşmeniz?

"Pazartesi günü Acun Ilıcalı ile görüştüm ve bana yeni bir sözleşme hazırladığını söyledi. Mevcut kontratımın bitmesine bir yıl var, ayrıca kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Göreceğiz ama yeni bir sözleşme almam normal. Sonuçta artık Premier Lig kulübüyüz.

Haberin Devamı

Geçen yaz da durum aynıydı ama küme düşmek yerine Premier Lig'e yükseldik. Premier Lig'e çıktıktan hemen sonra bunun benim için sadece bir başlangıç olduğunu söyledim. Herkes bana sürekli 'İlk sezonu atlatman gerekiyor' diyor. Geçen sezon Burnley, Leeds ve Sunderland yükseldiğinde de aynı şeyleri söylediler. Herkes üçünün de düşeceğini düşünüyordu. Ancak yalnızca Burnley düştü. Üstelik Burnley, Championship'i 100'den fazla puanla ezip geçmişti. Leeds ve Sunderland ise Premier Lig'de harika işler yaptı. Biz de ligde kalacağız. Ben korkuyu tanımam. Karşımda sadece büyük bir meydan okuma görüyorum; hem benim için hem de kulüp için. Rekabet edebileceğimiz takımlar kesinlikle var."

Haberin Devamı

"KAYSERİSPOR'DA SADECE 17 MAÇ GÖREV YAPTIM AMA KULÜBÜ KÜME DÜŞMEKTEN KURTARDIK"

Sizce Hırvatistan'da teknik direktör olarak biraz küçümsendiniz mi?

"Bunu söylemek zor. Ama bazı örnekler verebilirim. Kayserispor'da sadece 17 maç görev yaptım ama kulübü küme düşmekten kurtardık. Sonrasında ismimin yazıldığı duvar yazıları ve pankartlar ortaya çıktı. Orada ne kadar değer gördüğümü hissettim. Bunlar büyük şeyler. Dinamo'da ise sadece mağlubiyetler sayılıyor. 60 maçta takımın başındaydım ve sadece 10 kez kaybettim. Bu çok düşük bir sayı ama yine de sanki başarılı değilmişim gibi davranıldı. Bizde insanlar genellikle sadece eksilere bakıyor. Gorica'da, Zrinjski'de ve Rijeka'da da çok iyi işler yaptım. Gittiğim her yerde, bulduğum takımdan daha iyi bir takım bıraktım. Ne yazık ki bunlar ülkemizde yeterince değer görmüyor."

"İLK GÖRÜŞMEMİZDEN İTİBAREN ÇOK İYİ ANLAŞTIK"

Hull City'de kulüp sahibi olan Acun Ilıcalı size samimi şekilde destek verdi mi?

"Acun Ilıcalı ile ilk görüşmemizden itibaren çok iyi anlaştık. Hull'da ne yapmak istediğimizi ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi hemen belirledik. Kulüp sahibi kararlarımı asla sorgulamıyor."

"GALATASARAY'A KARŞI OYNADIĞIMIZ MAÇIN ARDINDAN TANIŞTIK"

Kayserispor'u çalıştırdığınız dönemde Acun Ilıcalı ile Türkiye'de tanışmıştınız değil mi?

"Galatasaray'a karşı oynadığımız maçın ardından tanıştık. Benimle tanışmak için görüşme talep etti. Daha ilk anda bana şunu sordu: 'Hakkında tek bir kötü söz söyleyen kişi bulamamam mümkün mü? Çok fazla insanı aradım.'

Hatta beni sormak için Damir Miskovic'i de aramış. O da benim hakkımda çok olumlu şeyler söylemiş. Bu durum beni ayrıca mutlu etti."